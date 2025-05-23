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娛樂
2025-05-23 09:30:00

Irene&Seulgi@Red Velvet小分隊回歸 推出專輯《TILT》兼亞洲巡演

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Fans已準備迎接Irene與Seulgi的全新音樂旅程。

Fans已準備迎接Irene與Seulgi的全新音樂旅程。

韓國女團Red Velvet的隊長Irene與舞擔Seulgi，將於526日發行她們的第二張迷你專輯《TILT》。這是她們自20207月發行第一張迷你專輯《Monster》以來，時隔約5年的回歸，因此備受fans期待。

IreneSeulgi去年慶祝Red Velvet出道10周年，成功發行專輯《Cosmic》，並舉行亞洲fans巡迴演唱會。隨後她們的個人活動同樣引人注目。Irene202411月，推出她的第一張專輯《Like A Flower》，展現作為個人藝術家的多樣性。而Seulgi則在20253月，通過個人第二張迷你專輯《Accidentally On Purpose》，再度證明她的全能歌手能力。

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Irene與Seulgi將於本月尾推出第二張迷你專輯《TILT》。 Seulgi的專輯《Accidentally On Purpose》叫好叫座，再度證明她的全能歌手能力。 Irene在去年推出《Like A Flower》，今年與Seulgi組小分隊舉行巡演。

這一次專輯《TILT》，將展示IreneSeulgi在團體和個人活動中，累積的經驗和技能。憑藉《Monster》和《Naughty》建立的強大小隊形象，她們計劃透過《TILT》，展現更成熟的音樂世界和敘事，進一步鞏固「完美小隊」的身份。專輯名稱《TILT》，蘊含著「越是動搖就越是閃耀」的訊息，從音樂到視覺，全方位展現出只有IreneSeulgi才能帶來的獨特氛圍。

此外，IreneSeulgi將舉辦首次個人巡迴演唱會《2025 IRENE & SEULGI Concert Tour [BALANCE] in ASIA》，演唱新專輯的6首歌曲，展現她們完美的音樂平衡。巡演將於61415日在《首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳》開始，計劃7月在新加坡、澳門、曼谷，8月在台北，9月在吉隆坡、東京等亞洲7個地區舉行巡演。而fans期待526日下午6時在各大音樂平台上聽到《TILT》的全部歌曲！

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Irene與Seulgi 6月開始舉行亞洲世巡，首站會在首爾舉行。 Seulgi的專輯《Accidentally On Purpose》叫好叫座，再度證明她的全能歌手能力。 Irene在去年推出《Like A Flower》，今年與Seulgi組小分隊舉行巡演。
Fans已準備迎接Irene與Seulgi的全新音樂旅程。 Irene與Seulgi 6月開始舉行亞洲世巡，首站會在首爾舉行。 Irene與Seulgi將於本月尾推出第二張迷你專輯《TILT》。
《TILT》將有6首歌曲，展示Irene與Seulgi作為獨奏歌手的能力。

《TILT》將有6首歌曲，展示Irene與Seulgi作為獨奏歌手的能力。

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