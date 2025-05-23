Irene&Seulgi@Red Velvet小分隊回歸 推出專輯《TILT》兼亞洲巡演

韓國女團Red Velvet的隊長Irene與舞擔Seulgi，將於5月26日發行她們的第二張迷你專輯《TILT》。這是她們自2020年7月發行第一張迷你專輯《Monster》以來，時隔約5年的回歸，因此備受fans期待。

Irene和Seulgi去年慶祝Red Velvet出道10周年，成功發行專輯《Cosmic》，並舉行亞洲fans巡迴演唱會。隨後她們的個人活動同樣引人注目。Irene在2024年11月，推出她的第一張專輯《Like A Flower》，展現作為個人藝術家的多樣性。而Seulgi則在2025年3月，通過個人第二張迷你專輯《Accidentally On Purpose》，再度證明她的全能歌手能力。