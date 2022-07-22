ISWIM｜魏浚笙「零偶包」不介意演肥仔角色 袁澧林三大男神逐個講

ViuTV熱播劇集《I SWIM》今晚大結局，劇集除了有人氣男團MIRROR的3位成員Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)和Alton(王智德)，還有演天才泳手余浪沖的魏浚笙(Jeffrey)，憑著「中二病入魂」的演出人氣急升，他與袁澧林(Angela)演一對兩小無猜的情侶，更獻出螢幕初吻。兩人初結戲緣，CP感十足，接受本報訪問時，不時互窒卻又同聲同氣，最料不到是「文青女神」Angela的中二病指數直迫Jeffrey，更獲Jeffrey本尊認證：「我覺得她像是女版的我！」

余浪沖不敵李馬榮？ Jeffrey在《I SWIM》首次擔正演男主角，充滿喜感的演出大獲好評，在劇中演其女友施詠的Angela笑言，「他很明顯勝任余浪沖這角色，平時說話的摸式就是劇中看到的余浪沖，他那種周星馳式的無厘頭……」Jeffrey隨即余浪沖上身，「他跟我最相似之處是智商，余浪沖是天才，一學就識，跟我本人好相似。」原來起初Jeffrey試鏡，試了余浪沖和李馬榮兩個角色，「我覺得李馬榮這角色可做個很有型隊長的感覺，都很襯我。不過，選了我演余浪沖都覺得好開心和感恩，我諗導演認為我演這角色較好看。」不過，在「女友」Angela眼中，努力的李馬榮較天才余浪沖更吸引，「拍完整套劇，我較鍾意李馬榮，熱愛游泳甚至睇唔到其他東西，因為人長大了，就不會為自己的興趣而不顧一切，這些只會在還青春時發生，李馬榮定義了甚麼是熱血和衝勁。」

浪漫嬉水 抽筋兼哮喘 兩人同屬模特兒出身，曾合作拍廣告，但拍戲則是首次，Jeffrey信心滿滿，「我們走在一起就有情侶感覺 ，當演戲望着對方雙眼時，便感覺到有粉紅色泡泡。」談到最深刻的一場戲，莫過於兩人水中嬉戲，浪漫背後是抵著嚴寒落水，Angela憶述，「我只有一場要落水，在冬天晚上的室外冷水池，真係好凍，返到屋企全身無力，而且有點發燒，那種凍會令氣管收縮，有種哮喘的體驗，例如你平時吸一口氣可以用一分鐘，但當時只能用15秒，從水中上來要大啖喘氣。」Jeffrey面容扭曲地笑言，「以前話凍到抽筋是講笑，今次真係凍到抽筋，就是連五官也有抽筋！」 讚Jeffrey好忍得 潛水還要演戲，如何管理表情？他一臉認真地說，「我們克服了，因有強大信念，就是一潛下水就演，因為時間不多，否則會影響進度。」除了捱凍，還要抵受水壓，Angela續說，「我們要潛到深水，耳仔很痛，我的閉氣時間不長，雙耳承受不了，但他的忍耐力很強，閉氣時間特別長，學動作也很快。」她深感佩服，亦有點不是味兒，「我自問學動作也算快，因為你在前面，無人理我，沒有人發現我也做得不錯。」被讚賞的Jeffrey恍然大悟，「原來你想帶出這訊息，我覺得你像是女版的我！」

試鏡後 狂操肌 機會是留給有準備的人，演游泳劇，操肌是必然，Jeffrey自爆在去年2月試鏡後，未知是否被選中便已自行操練，「萬一好遲通知就唔夠時間練，於是我日舉夜舉，直至6月接到通知好開心！」不過，當時已操了近4個月的Jeffrey身形沒有變化，始發現要鍛煉加飲食管齊下，「原來我冇戒口，每日練完1至2個鐘，覺得好肚餓就食得更多，最後剩低兩個月，食得好清淡，只食雞胸、西蘭花和椰菜花，肌肉和線條開始出來了。」 對得住自己 從《調教你男友》、《膠戰》、《IT狗》到《I SWIM》擔正，Jeffrey自言是幸運兒，「我很感恩，入行兩年，綜藝、真人騷、電視劇都試過，所以每個機會都很盡力把握，當作最後一次。我好唔想影響大家進度，一定要做到最好才不會拖累別人。其實唔後悔就可以，無論結果如何，起碼對得住自己和天地良心。」被封為男神的Jeffrey沒有偶像包袱，為了演戲甘願放棄fit爆身形，「若有套戲劇要變肥仔，再瘦身練大隻可以找我，若只變肥仔也可，其實我好鍾意食嘢，如果任我狂食，一個月已可肥20公斤。」身形瘦削的Angela自爆兩年也曾試鏡演大肥婆，為了，她透露去年拍了一齣突破文青形象的電影，「戲裡演一位好MK的單親媽媽，而且有女兒。」