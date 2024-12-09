IT狗2｜簡君晋封岑珈其凌文龍「放蟹王」 劇透新角色必有驚喜(有片)

《IT狗2.0》今日於觀塘舉行開鏡儀式，導演簡君晋接受本報訪問時表示，親自劇透第二季內容，除了保留原班人馬，也加入了梁仲恆(阿炳)演中學的電腦老師，他[指阿炳演的角色很有趣，跟原班底角色有不同交集，包括感情線、友情線等。他預告會有很多新角色加入，雖然暫未能公布，但保證有驚喜。

談到再次跟原班人馬合作，簡導表示各演員和幕後團隊都成熟和放鬆，「第一季同演員初認識，未係好friend，因為呢幾年久唔久都會再聚，好有默契，佢哋有份友情，好享受拍攝。」談到誰時最忍不住笑的「焗蟹王」，他表示，「岑其同小龍都係好容易令對手笑，佢哋會『放蟹』，呢兩個人要特別留意。」他表示當年初拍劇的陳湛文和魏浚笙亦大有進步，更特別點名陳漢娜將帶來大驚喜。

《IT狗》廣獲好評，相隔3年，看本地電視節目的觀眾大減，問到在收視方面可有壓力，簡導就表示已過了幾年，反而沒那麼大壓力，最緊要開心的氣氛能感染觀眾，「最深刻係第一季疫情期間，觀眾話可以好開心咁過咗4個星期，今次難得可以夾到期，中間都改過幾次劇本，最緊要拍得開心，可以陪觀眾開心度過已足夠。」他續說，除了為觀眾帶來歡樂，也盼能讓觀眾有所反思。

《 IT 狗 2.0 》故事金綱 《IT狗2.0》共有15集，故事延續數年後的《IT狗》，講述阿信(凌文龍飾)獲賞識開發NFT和元宇宙，但失去市民信任，慘變「信狗」，與蒙玲(陳漢娜飾)的情路也面臨挑戰。另一邊廂，「男B」(陳湛文飾)和「女B」(余逸思飾)的關係，因Kelvin(梁仲恆飾)介入起變化，再加上機械人Beta更組成多元家庭。Kenneth Sir(岑珈其飾)為Jayden(魏浚笙飾)的初創出心出力，Marcus(邱士縉飾)在苟延殘喘的PaypayEgg 與新任CEO Cindy糾纏不清，意外跟阿信擦出一段新的友誼；Never(陳瑞輝飾)開發遊戲軟件，卻遇上他「成功的後母」處處挑剔；開開(林家熙 飾)能否逃過「富不過三代」的詛咒？星之子 Tony(楊樂文飾)如何將《大台理論》發揚光大？新一季新角色陸續登場，繼續致力令觀眾笑到標眼水。