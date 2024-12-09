IT狗2｜Lokman Frankie預告小組歌將派夜粥彩蛋 Stanley羨慕姜濤獲Tony Parker傳波(有片)

網民期待已久，ViuTV劇集《IT狗》終迎來第二季，原班人馬MIRROR成員楊樂文(Lokman)、邱士縉(Stanley)和陳瑞輝(Frankie)、凌文龍、陳漢娜、岑珈其、陳湛文、余逸思和林家熙，今日聯同導演簡君晋，以及新加盟的梁仲恆(阿炳)出席《IT狗2.0》開鏡儀式。Lokman以中間分界嶄新造型再演「星之子」，他笑言起初不習慣，但越睇越順眼，還即興唱郭富城的《對你愛不完》，更做埋招牌動作。

簽保密協議 不過他與Stanley和Frankie受訪時，就以簽保密協議為由不能劇透，齊聲表示：「再講就坐監。」Lokman表示仍會保持大台理論，Frankie演的Never生活習慣維持不變，Lokman只透露，「阿炳會同一個新穎的對手對戲，係大家完全諗唔到，值得期待。」至於是男或女對手，他們就表示，別要被性別所規限，「他們的交流係劃時代、創新，佢哋嘅戲軌係可完全感受《IT狗》講乜，科技、日新月異。」談到拍攝花絮，他們異口同聲指岑珈其是「放蟹王」。預計拍至1月初煞科。

慢工出細貨 「夜粥小隊」Lokman、Frankie和AK江𤒹生及王智德(Alton)的小組歌《FING!》今日推出，被問到為何由11月延至本月才推出，Lokman回應指希望慢工出細貨，「唔想贏咗時間，輸咗質素。」談到開設WhatsApp群組，Lokman表示是宣傳小編的建議，希望更貼地宣傳，雖然一度因人太多而hang機，但現已運作正常，他預告，「我哋會轉發排舞和拍MV的彩蛋。」Frankie補充，「可以睇住嚟食夜粥。」他透露MV以故事形呈現，集合強勁燈光、犀利舞步和靚仔外型，他們預告將推出dance challenge，呼籲大家密切留意。

Stanley將與「撞樣」柯震東合作 Stanley早前在IG限時動態分享與柯震東合照，問到有甚麼合作計劃，他大賣關子，「遲啲有機會同場合作。」問到對方可認同兩人「撞樣」，他笑言，「我哋冇討論咁膚淺嘅嘢，唔通怪我有啲似你，好奇怪。」談到姜濤澳門出席NBA名人賽，個人獨取13分成為藝人之冠，Stanley因工作無法觀賽，他半說笑指，「冇得落場唔開心。」接著，大表哥認真道，「好羨慕佢，因為同佢打波的對手都係以前偶像，Tony Parker交波俾佢，我得覺得好正，叻仔，拎咁多分。」不過他亦不忘投訴，「好心903籃球賽就打好啲！」一啖砂糖一啖屎，大概就是大表姜互動的情趣。