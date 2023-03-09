ITZY空降銅鑼灣過千fans守候 有娜廣東話打招呼 彩領想欣賞香港夜景

韓國JYP娛樂繼Wonder Girls、TWICE後推出的女團ITZY，2019年2月出道，5位成員禮志、Lia、留眞、彩領及有娜等，憑藉出色唱功與舞姿，加上亮麗外表，成為繼BLACKPINK後最有girl crush味道的女團，大熱單曲有《DALLA DALLA》、《WANNABE》及《Not Shy》等，全都突破兩億以上點擊率。

ITZY將於周日在香港亞洲國際博覽館舉行兩場《CHECKMATE》演唱會，昨日她們從首爾抵港，今日出席品牌CHARLES & KEITH於銅鑼灣旗艦店的開幕活動，吸引過千MIDZY(ITZY fans暱稱)逼爆銅鑼灣街頭。隊長禮志首先率領隊員打招呼，她說：「我哋是ITZY，很高興和大家見面，還有品牌的邀請。」

覺得香港是美麗大都會

主持請ITZY各成員形容對香港的感覺，禮志說：「好有型。」Lia：「好有色彩。」留真：「好有趣。」彩領：「這裡有熱情，夜景很美。」忙內有娜則用廣東話與大家招呼：「大家好，我是有娜，覺得香港很華麗，還有很多美食。」對於香港的美食，5人各有所好，她們都想品嘗蛋撻、叉燒、點心及雞蛋仔。還有兩天才開騷，禮志很想到碼頭乘搭渡海小輪；Lia想行街購物；留真就想去迪士尼樂園；彩領、有娜則想欣賞香港夜景。