ITZY Lia歸隊出專輯《GOLD》 樂迷反應呈兩極(有片)

韓國女團ITZY，剛結束全球第二次世界巡迴演唱會，即籌備最新專輯《GOLD》，並於昨日在首爾舉行發布會，宣布《GOLD》正式發行。而專輯亦是成員Lia身體抱恙後的回歸之作。昨日主打歌《GOLD》MV首播後，樂迷反應呈兩極，一陪份樂迷大愛，另有些樂迷則彈曲風守舊。

ITZY的5位成員包括禮志、Lia、留眞、彩領及有娜等，昨日一起出席發布會，她們稱今次會以雙主打歌《GOLD》和《Imaginary Friend》回歸，Lia說：「我之所以能夠以良好的狀態見樂迷，是因為fans、成員，以及很多人對我的信任。」隊長禮志補充：「我們準備專輯時，就覺得需要『Lia的聲音』，因此特別找她回來錄歌，所以《GOLD》和之前的專輯有很大的不同。」