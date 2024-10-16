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娛樂
2024-10-16 18:08:38

ITZY Lia歸隊出專輯《GOLD》 樂迷反應呈兩極(有片)

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ITZY Lia歸隊出專輯《GOLD》 樂迷反應呈兩極(有片)

ITZY Lia歸隊出專輯《GOLD》 樂迷反應呈兩極(有片)

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韓國女團ITZY，剛結束全球第二次世界巡迴演唱會，即籌備最新專輯《GOLD》，並於昨日在首爾舉行發布會，宣布《GOLD》正式發行。而專輯亦是成員Lia身體抱恙後的回歸之作。昨日主打歌《GOLDMV首播後，樂迷反應呈兩極，一陪份樂迷大愛，另有些樂迷則彈曲風守舊。

ITZY5位成員包括禮志、Lia、留眞、彩領及有娜等，昨日一起出席發布會，她們稱今次會以雙主打歌《GOLD》和《Imaginary Friend》回歸，Lia說：「我之所以能夠以良好的狀態見樂迷，是因為fans、成員，以及很多人對我的信任。」隊長禮志補充：「我們準備專輯時，就覺得需要『Lia的聲音』，因此特別找她回來錄歌，所以《GOLD》和之前的專輯有很大的不同。」

在韓國，ITZY被推崇為有實力大紅卻沒有好歌的女團，因此JYP今次決定找外援監製幫助她們。 隊長禮志 成員Lia

談到率先推出MV的《GOLD》，ITZY稱：「《GOLD》是一首節奏強勁的歌曲，此曲和諧融合搖滾結他的聲音，充滿律動的鼓聲，和808 sub basship hop聲音。」有娜則說：「在《Gold》中，樂迷可以看到ITZY時尚和搖滾明星的一面。《Imaginary Friend》則是ITZY的新嘗試，想向樂迷展示『原本ITZY都可以唱夢幻般的歌曲。』」

GOLD》專輯ITZY請來K-Pop熱門製作人Ryan Jeon，以及美國製作人Dem Jointz共同製作主打歌。專輯更收錄了人氣組男團Stray Kids的昌彬作詞並演唱的《VAY》，全碟共11首歌曲，是ITZY傾盡心血的優秀K-Pop作品。

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成員留眞 成員彩領 成員有娜

▼ ITZYGOLDMV，上架1天，已有450萬點擊率。

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