IU新歌找BTS V扮情侶 嚴泰華執導末世科幻MV (有片)

韓國歌姬IU(李知恩)，全新單曲《Love Wins All》MV，已在今日凌晨正式上架。圈中人緣極佳的她，不但找來電影《混凝土烏托邦》的導演嚴泰華執導MV，更特別邀請到防彈少年團(BTS)成員V(金泰亨)在服兵役前參演。MV的故事背景設定在未來，末日科幻場景中，兩人出現在一個烏托邦的世界，IU和V飾演戀人，分別扮演失語和右眼失明的角色。

MV中兩人不但要逃避神秘立方體追捕，走進是一個充滿神秘和危險的世界，又看到兩人傷痕纍纍逃到一座廢棄建築裡，卻偶然發現一部古老攝影機。透過攝影機的畫面，兩人看到自己舉行婚禮，和享受幸福生活的美好時刻。但這段美好童話很快被神秘立方體的出現而打破，身穿婚紗的IU只可以含淚抱著V。儘管面臨末日死亡的威脅，IU與 V依然不放棄對幸福的渴望。最後隨著歌詞中「愛能夠戰勝一切」的旋律，他們化作碎片消失。

《Love Wins All》是IU敘事抒情歌曲系列之一，以簡潔古典鋼琴前奏作引了，然後伴隨著IU獨特的聲線和華麗的交響樂響起，將歌曲情緒帶入高潮。在MV公開前，IU曾透露：「這首歌是專為我的fans創作。」

嚴泰華導演此次與IU攜手合作，讓人回想起他們五年前一起參與IU演唱會VCR的精彩合作。談到這支MV幕後花絮，嚴導演說：「MV內的世界觀非常獨特、抽象，並且歡迎觀眾對MV的內容，進行各種解讀。」《Love Wins All》的音源，已於各大音樂串流平台上架，IU fans不要錯過。