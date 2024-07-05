IVE今日襲港 天王天后下星期撞期開騷勁熱鬧

踏入暑假，本地將有不少演唱會及見面會陸續舉行，韓國女團VIVIZ、IVE本周末均會在亞洲國際博覽館開騷，近年大受歡迎的IVE幾位成員今早已從仁川出發來港，為明天起一連兩晚的Arena演唱會作準備。本地單位則有王菀之的《The Heart Canvas藝術展音樂會》今晚開鑼，還有周日的《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》等。

至於下星期似乎更加熱鬧，天后鄭秀文(Sammi)補辦的紅館個唱已鐵定7月12日展開，全13場會唱至7月28日，Sammi正為個唱閉關作最後準備，而Sammi先於下星期五、六、日舉行首三場，下周六的第二場，卻撞正容祖兒(Joey)假澳門新濠影滙綜藝館舉行的「Eternity演唱會2024」首場，同晚還有韓國天王Rain的亞博騷，以及日本女星酒井法子假麥花臣場館舉行相隔五年的香港個唱；據知酒井法子一連兩晚(7月13至14日)的演唱會，其中一場或會請來特別嘉賓驚喜站台。與此同時，7月14日當晚除了Sammi、Joey、酒井分別在港澳開騷外，今年爆紅的韓劇男神邊佑錫也會同時攻入香港，當晚於亞博辦首個香港粉絲見面會。另外，下月還有金秀賢、宇多田光及LOVE PSYCHEDELICO等紅星相繼襲港。