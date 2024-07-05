熱門搜尋:
將軍澳綁架案 歐洲國家盃 Anson Lo生日 英國大選2024 深中通道 機票優惠 DSE 2024 多啦A夢 的士 日圓匯率走勢 食人菌 劉俊謙 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-07-05 12:33:00

IVE今日襲港 天王天后下星期撞期開騷勁熱鬧

分享：
當紅女團IVE今日從仁川出發來港。

當紅女團IVE今日從仁川出發來港。

踏入暑假，本地將有不少演唱會及見面會陸續舉行，韓國女團VIVIZ、IVE本周末均會在亞洲國際博覽館開騷，近年大受歡迎的IVE幾位成員今早已從仁川出發來港，為明天起一連兩晚的Arena演唱會作準備。本地單位則有王菀之的《The Heart Canvas藝術展音樂會》今晚開鑼，還有周日的《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》等。

IVE成員今日襲港，為明天起一連兩晚的Arena演唱會作準備。 IVE明天起一連兩晚在亞博Arena開騷。

至於下星期似乎更加熱鬧，天后鄭秀文(Sammi)補辦的紅館個唱已鐵定7月12日展開，全13場會唱至7月28日，Sammi正為個唱閉關作最後準備，而Sammi先於下星期五、六、日舉行首三場，下周六的第二場，卻撞正容祖兒(Joey)假澳門新濠影滙綜藝館舉行的Eternity演唱會2024首場，同晚還有韓國天王Rain的亞博騷，以及日本女星酒井法子假麥花臣場館舉行相隔五年的香港個唱；據知酒井法子一連兩晚(7月13至14日)的演唱會，其中一場或會請來特別嘉賓驚喜站台。與此同時，7月14日當晚除了Sammi、Joey、酒井分別在港澳開騷外，今年爆紅的韓劇男神邊佑錫也會同時攻入香港，當晚於亞博辦首個香港粉絲見面會。另外，下月還有金秀賢、宇多田光及LOVE PSYCHEDELICO等紅星相繼襲港。

Ad Block
鄭秀文的13場紅館個唱鐵定7月12日展開。 Joey假澳門新濠影滙綜藝館舉行的「容祖兒Eternity演唱會2024」於下周六舉行首場。 韓國天王Rain下周六登亞博舞台開騷。 酒井法子假麥花臣場館舉行兩場香港個唱。 今年爆紅的韓劇男神邊佑錫於7月14日在亞博開香港見面會。

下星期周末紅星騷一覽

7月12-14日 Sammi紅館演唱會

7月13日 Rain亞博騷

7月13-14日 容祖兒澳門演唱會

7月13-14日 酒井法子麥花臣演唱會

7月14日 邊佑錫亞博見面會