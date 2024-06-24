Ivy@COLLAR初嚐做沐浴巨星 強調另一半唔可以有異味

Ivy So終於一嚐當沐浴巨星滋味，及一解拍攝沖涼廣告的謎團。

COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)為滴露沐浴露擔任代言人，全新廣告近日已經播出。Ivy在片中以一襲純白露肩長裙，猶如女神般降臨花店，渾身散發清新氣息，在陽光映照下更顯青春活力。作為團中的顏值擔當的她，在螢幕前試用沐浴露，更大方曬出柔軟細滑的水潤肌膚，瞬間迷倒一眾男女粉絲！

Ivy So為全新的沐浴露系列拍廣告。

一解多年 疑惑 Ivy笑言今次拍攝亦解答了她多年來的疑惑：「小時候看到演員們拍攝沐浴片段，覺得她們好優雅、好美，但一直以為她們不能穿衣服。到今次準備拍攝時，我才發現原來可以穿著無肩帶背心及緊身短褲，令我倍感安心，可以輕鬆應付沐浴場景，還樂在其中！」此外，在進行外景拍攝時亦發生小插曲，原本陽光明媚的天氣驟變狂風暴雨，雖然面對惡劣天氣，但她仍能保持一貫清爽開朗的形象，元氣滿滿地完成工作，認真專業！

Ivy So在廣告中化身做花系女神。

愛用花香味沐浴露 Ivy更分享增添個人魅力的三大秘技，她說：「第一，我認為每位女生都應該愛錫自己肌膚，首要挑選有足夠滋潤度的沐浴露，令皮膚保持清爽水潤，不會太乾或太繃緊，自然就會變得自信美麗。第二，我會長期在家中備有不同香味的沐浴露，例如由多種天然優質精油調製而成的花香味，然後視乎每日心情或外出需要而挑選，為生活增添情趣，予人耳目一新的感覺！第三，我非常喜歡浸浴，只要在浴缸放些沐浴露就能起到泡泡效果，不但可以放鬆身心，更可促進新陳代謝。即使再忙，我每星期至少浸浴一次，好療癒！」

Ivy So認為每位女生都應該愛錫自己肌膚。