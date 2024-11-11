Ivy So忙到新年後先有得食 與Day爆Marf社交帳戶曾被盜

COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)與許軼(Day)今日出席活動，推廣網絡安全，喚醒大家對數據身份安全保護的重要性。她們更即時獻唱《SSS》及《Speak Love》，Ivy So受訪時，表示今次改由2人演繹，她們要狂背歌詞，非常擔心出現甩漏，而Day亦坦言很擔心自己會甩咀。
她們表示對科技了解不多，但有為網上帳戶開啟雙重認證，幸好未試過遇到網上騙案。她們更爆Mar邱彥筒初出道時其IG帳戶被盜用，幸好最後無事，亦因為Marf此事令她們全員將社交平台設雙重認證。
提到COLLAR快將推出EP，Ivy So透露入面會有一本相簿及抽獎劵，幸運兒有機會獲得1月4日的簽名會入場門劵。Day表示希望屆時可以演繹EP內的作品給fans。Ivy So提到昨日看YouTube時，見到COLLAR有三首歌上榜，大感威水。問到會否慶功，Ivy So表示很想吃餐好，但一想到有不少活動要出席，最快要待新年後才可以吃餐好。Day爆Ivy So不時想待完成某一個活動後，食餐好，但當她想到又要出席活動時，又要壓抑自己，經常陷入這個漩渦內。
對於公司跟泰星合作的演出會在啟德新會場舉行，Day表示有聽聞，但未知道是否已落實地方，只知有機會跟泰國女團一齊表演。