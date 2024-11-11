Ivy So忙到新年後先有得食 與Day爆Marf社交帳戶曾被盜

COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)與許軼(Day)今日出席活動，推廣網絡安全，喚醒大家對數據身份安全保護的重要性。她們更即時獻唱《SSS》及《Speak Love》，Ivy So受訪時，表示今次改由2人演繹，她們要狂背歌詞，非常擔心出現甩漏，而Day亦坦言很擔心自己會甩咀。

她們表示對科技了解不多，但有為網上帳戶開啟雙重認證，幸好未試過遇到網上騙案。她們更爆Mar邱彥筒初出道時其IG帳戶被盜用，幸好最後無事，亦因為Marf此事令她們全員將社交平台設雙重認證。