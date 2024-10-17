熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-17 17:03:31

Ivy So獲足球名宿教路兼收簽名球衣 學踢波竟然唔關拍戲事

分享：
Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝)

Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝)

adblk5

COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動，由鍾志光做主持。Ivy So除了獲得兩位名宿親授球技及送贈簽名球衣。她事後接同訪問時，表示心情大為緊張又興奮。她稱要在兩位名宿面前展示球技，令她緊張到失眠。Ivy So表示因為要籌備EP，已經一個月沒有去練習，所以非常生疏。

Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) Ivy So與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動。(Agly攝) 足球活動當然唔少得鍾志光。(Agly攝)

Ivy So讚陳偉豪常鼓勵

Ivy So被問到何時開始愛上足球，她表示今年完成舞台劇之後舉行re-u，當日有人提議找前港隊隊長陳偉豪踢波，自此跟對方學踢波。她坦言自己沒有運動細胞，但對方是很會鼓勵人，於是令她繼續有信心學下去。她稱不擔心腳粗，反而學踢波之後，更感到瘦了。她亦有告之對方將與兩位名宿見面，陳偉豪也為她惡補了西甲的資料。

問到是否跟Marf一齊學，她表示除了Marf之外，還有Candy，但Candy就只學了一堂。她更透露與MarfLocker等踢波，但感覺像小朋友爭波踢一樣。她透露Locker常展示一些賴chok動作，令人忍不住發笑。她更指Locker有錫住Marf，而自己就未有因為單人參與感到失落。

adblk6
Ivy So表示因為要籌備EP，已經一個月沒有去練習球技，所以非常生疏。 Ivy So表示因為要籌備EP，已經一個月沒有去練習球技，所以非常生疏。 Ivy So表示因為要籌備EP，已經一個月沒有去練習球技，所以非常生疏。 Ivy So表示因為要籌備EP，已經一個月沒有去練習球技，所以非常生疏。

皇馬球星VS巴塞傳奇表演賽將於1220日在香港大球場舉行，問到Ivy會否到場，她表示當日要開騷，無法參與。提到今日得到簽名球衣，她原本打算穿上去學踢波讓陳偉豪看，但對方就表示要錶起它，而自己亦沒想到拿球衣給對方簽名時，竟然心情是很興奮。Ivy So膝蓋位置有一個疤痕，她稱是拍攝《飛黃騰達》時踩單車仆倒。她表示陳偉豪見到之後，就不敢讓她落場踢波，擔心自己「賠唔起」，苦笑因此失去很多踢波的機會。

Ivy So膝蓋位置有一個疤痕，原來是拍攝《飛黃騰達》時踩單車仆倒所致。(Agly攝) Ivy So膝蓋位置有一個疤痕，原來是拍攝《飛黃騰達》時踩單車仆倒所致。(Agly攝) Ivy So膝蓋位置有一個疤痕，原來是拍攝《飛黃騰達》時踩單車仆倒所致。(Agly攝) Ivy So膝蓋位置有一個疤痕，原來是拍攝《飛黃騰達》時踩單車仆倒所致。(Agly攝)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

 
 
 
 