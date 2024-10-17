Ivy So獲足球名宿教路兼收簽名球衣 學踢波竟然唔關拍戲事

COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)與足球名宿摩連迪斯及路爾斯·加西亞一齊出席宣傳活動，由鍾志光做主持。Ivy So除了獲得兩位名宿親授球技及送贈簽名球衣。她事後接同訪問時，表示心情大為緊張又興奮。她稱要在兩位名宿面前展示球技，令她緊張到失眠。Ivy So表示因為要籌備EP，已經一個月沒有去練習，所以非常生疏。

Ivy So讚陳偉豪常 鼓勵

Ivy So被問到何時開始愛上足球，她表示今年完成舞台劇之後舉行re-u，當日有人提議找前港隊隊長陳偉豪踢波，自此跟對方學踢波。她坦言自己沒有運動細胞，但對方是很會鼓勵人，於是令她繼續有信心學下去。她稱不擔心腳粗，反而學踢波之後，更感到瘦了。她亦有告之對方將與兩位名宿見面，陳偉豪也為她惡補了西甲的資料。

問到是否跟Marf一齊學，她表示除了Marf之外，還有Candy，但Candy就只學了一堂。她更透露與Marf、Locker等踢波，但感覺像小朋友爭波踢一樣。她透露Locker常展示一些賴chok動作，令人忍不住發笑。她更指Locker有錫住Marf，而自己就未有因為單人參與感到失落。