J.Arie兩度灑淚正式暫別舞台 盼契爺河國榮在天上開心

出道12年雷深如（J.Arie）暫別歌手身份轉戰幕後，前晚（15日）於旺角麥花臣場館舉行《J.Atriarchy》演唱會，亦是她暫時最後一個演唱會，狀態大勇兼且全場爆滿，為暫別舞台記下完美一頁！蔡卓妍、伍仲衡與太太、小肥、馬浚偉等親到現場捧場，而古天樂、炎明熹等都有送上花藍祝賀。 今次J.Arie在演唱會中化身J女皇，由號角手引領進場，氣勢十足。她與嘉賓Lolly Talk的Sinnie（吳倩怡）合唱《一把火》為演唱會揭序幕，及後林作與Heyo為《係咁㗎啦》一曲Rap，林作踩上舞台，帶來驚喜。接着的《判官之印》，觀眾更全站起來一齊又唱又跳，氣氛high爆。

第二部份以「金錢-依附」為主題，J.Arie唱出《甜心老爹》及《有錢既女人》時，多位男dancer在台上爆肌大跳熱舞，舞姿大膽。其後J女王曲風一轉，換上白婚紗，戴上皇冠唱出《一人之下》，大熒幕出現教堂背景，再自彈自唱《至少做一件離譜的事》，又唱出《我錯》《你死我活》等經典慢歌，唱出自己角度的愛情觀。

緊接J.Arie換上紅色厘士連身裙加長靴唱出《陰陽道具》及為其他歌手寫的歌曲，與男Dancer大跳火辣熱舞，意識大膽。最尾一個環節，J.Arie唱出自己填詞的《遺下來的》，終忍不住落淚。她表示這首是剛寫的新歌，今天亦會派台。去年她共寫了十首歌，這亦是她新大碟中的歌曲。 她說：「《遺下來的》是一首好個人的歌，可能大家有經歴生死，去年生死跟我好接近，除了家人離開，去年年中我頻臨懸崖邊緣，歌名本叫《遺下來的書》。」她亦提到為何會找林作為新歌Rap，她說：「因為他好代表到角色，代表到社會的荒謬，他本身個人都好荒謬，社會又荒謬。」

在Encore環節，Lolly Talk的Sinnie再出場，連同Teddy Fan（范梓謙）齊合唱《姊妹花》。J.Arie又邀請了十多位小朋友合唱《第一志願》，她指這首歌是自己初入行時的歌曲，她轉眼已入行12年了。她說：「呢12年好難行，新人第一年有新鮮感，但之後點維持自己的音樂路，繼續翻炒定試新嘢？行到12年唔簡單。」台下歌迷報以掌聲，更有忠實男Fans眼泛淚光。

J.Arie兩度Encore，花了半小時逐一感謝幫助過她的工作人員，與及契爺、父母，還有支持她足足12年的fans；更罕有提到另一半：「佢好宅心仁厚，心很照啦！有咩之後再講。」幾乎超過凌晨12時，險些被場館罰錢。期間見到阿Sa蔡卓妍都有捧場，她表示很開心偶像來看她的演唱會，笑言以前儲了很多Twins的Yes Card。 而感謝去年離世的契爺時，她哽咽着說：「我最記得契爺話叫我繼續勤力，希望而家同佢太太一齊開心。去年年中我以為自己冇事，當時情緒崩潰，癱瘓咗三個月，做唔到嘢，每日瞓醒就不自覺流淚，爆出好多問題。現在已過渡了，我將心聲寫晒入歌，現在冇事了。」

她表示去年已將所有心聲寫了10首歌，所以她未來暫不會再出歌，因為要講的已講完。她又跟觀眾訴心聲：「呢個世界好多荒謬好多殘酷，好多嘢好無奈，我好驚自己有一日會冇咗團火。希望你哋日後再見到我，我依然係一個有棱角嘅人，唔會被俗世磨到好圓滑。我唔會消失嘅，希望有幸可以再參與其他歌手嘅歌。如果我突然受衝擊，例如生咗個仔，又或者有嘢未鬧完，想繼續批判嘅話就會到時出歌，希望大家有緣再見。」最後，她在觀眾的燈海下，唱出《絕唱》結束演唱會。