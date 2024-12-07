J.Arie宣布明年2月舉行告別個唱 預告會專注幕後工作

雷深如 (J.Arie) 自2021年舉行首個個唱後，相隔3年，昨日，正式公布將於2025年2月15日假座麥花臣場館舉行《J.Atriarchy 演唱會 2025》，但亦是她暫定最後的個唱。門票將於周二（12月10日）上午10時正公開售票，票價分別為：港幣$980(VIP)、$780、$580及$380。

今次演唱會海報J.Arie以霸氣冷傲的女王造型出現，手持長劍傲氣十足，原來海報只用了兩星期籌備， 她十分感謝身邊的好朋友及團隊，很快為她擬定了形像設計（而她最開心是演唱會當天，亦會同日 推出新專輯「J.Atriarchy」，此專輯已籌備了兩年，J.Arie 說：「今次是最後一個演唱會，好望各界朋友、行內人、fans到時一齊過來欣賞，我喺麥花臣場館最後一個騷。」