J.Arie超激MV上演多人運動恐遭下架 玩五花大綁最難忘

雷深如J.Arie新歌《龍鳳登場》召集所有小眾文化代表拍MV，凝聚彩虹力量，將音樂昇華到更大的意義！拍了4日MV，J.Arie身體力行用音樂和故事展現多個確實存在和值得關注的小眾文化，包括「多人運動」、「BDSM」、「偽娘」、「Drag Queen」、「繩縛」、「裸體寫字」和「同性戀」，希望表達人生所有決定都是自己的選擇，只要是自己喜愛便可以去實行。在《龍鳳登場》MV內，J.Arie飾演一個大學性別研究中心的研究生，藉著感受每一個小眾文化，由一開始非常壓抑，到最後得以解放，並公開承認自己也有一個癖好。

余迪偉Drag Queen登場 J.Arie特別感謝小肥和余迪偉參與MV，尤其是迪偉，他義不容辭的答應當Drag Queen，回復他「Ginger Queen」的身份，花3小時化全妝還踏上7吋高跟鞋為MV行catwalk！對你MV內拍攝甚麼情節最難忘，J.Arie說：「首先就講下繩縛啦，第一次試俾女仔(Seco)霸王硬上弓，五花大綁大閘蟹咁綁住我，仲吊起我，你知我幾重㗎啦，仲要啲筋骨好硬摺唔埋，真係痛到仆街！但我好想感受一下呢種痛楚，原來係有人好鍾意，要專登去畀人綁！」 之後J.Arie又話「BDSM」個情節都正：「入面個男仔全裸，趴喺度好似小狗咁，俾Dominatrix Lady Daphne用皮鞭打，用高踭鞋踩，用煙頭焫落條脷度，原來真係有人畀錢去畀人打，係一種享受嚟，我都真係第一次感受。」至於最激動嘅「多人運動」，J.Arie表示：「之前有去觀察過呢個會嘅event，第一次睇嘅內心真係好洶湧好翻滾，個心卜卜咁跳，所以今次嘅拍攝我已經有晒心理準備。其實都只不過係體驗到性可以有好多種可能性，只要安全冇危險，你可以有你自己獨特嘅選擇。最終我只係希望《龍鳳登場》呢首歌可以有一種教育意味，你可以唔喜歡，可以自己唔參與，但你唔可以否定呢個世界係有呢啲文化確實存在同埋發生緊，大家可以互相尊重，做到和而不同。」