J2主持文頌男化療失敗再做電療　透露獲演藝人協會支援

J2節目《不正常愛情研究所》主持之一嘅文頌男（Koba），去年年底自揭喺椎間近盤骨附近位置確診惡性尤文氏肉瘤，需全面停工休息及接受治療。

喺上月尾，樂觀抗病嘅Koba再出PO分享最新病況，指經歷五次化療後，醫生宣布治療無效，腫瘤唔單止冇縮小，反而仲變大咗，令佢大受打擊。最近佢就喺IG同網民大玩「你問我答」，獲得網民支持及鼓勵。

「咁係咪而家古天樂資助你看病？」

最近文頌男喺IG同網民大玩「你問我答」，佢除咗順應網民要求唱出《反對無效》及《Dear My Friend》之外，仲有回應網民所提問有關抗癌嘅問題。