J2主持文頌男化療失敗再做電療　透露獲演藝人協會支援

J2節目《不正常愛情研究所》主持之一嘅文頌男（Koba），去年年底自揭喺椎間近盤骨附近位置確診惡性尤文氏肉瘤，需全面停工休息及接受治療。
喺上月尾，樂觀抗病嘅Koba再出PO分享最新病況，指經歷五次化療後，醫生宣布治療無效，腫瘤唔單止冇縮小，反而仲變大咗，令佢大受打擊。最近佢就喺IG同網民大玩「你問我答」，獲得網民支持及鼓勵。
「咁係咪而家古天樂資助你看病？」
最近文頌男喺IG同網民大玩「你問我答」，佢除咗順應網民要求唱出《反對無效》及《Dear My Friend》之外，仲有回應網民所提問有關抗癌嘅問題。
有網民問「咁係咪而家古天樂資助你看病？」；而Koba就回答話有朋友幫手佢去聯絡演藝人協會，而佢哋都好好咁盡量提供支援同協助，至於實質有啲咩資助，佢就唔係太清楚，要同佢哋再傾傾。佢仲話好感激關心佢嘅演藝人員，關注佢嘅情況並伸出援手，佢冇諗過一個啱啱畢業嘅小小節目主持，會得到咁多人及大眾嘅關心。
希望中藥可以舒緩痛症
之後，文頌男亦有透露嚟緊會做電療，希望身體情況會有改善，徹底清除啲癌細胞；同時佢仲會用中藥去配合治療，而家只係服用左四次，應該未有咁快可以見到效果，希望中藥可以舒緩痛症。
除此之外，有網民問及文頌男嘅理想，佢就話事業方面希望可以演出不同種類嘅作品。歌影視及綜藝都獲得肯定。至於個人方面，佢就話只係想過得舒服啲，希望有伴侶，每日都過得健康及開心就可以啦！
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈