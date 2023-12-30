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娛樂
2023-12-30 11:19:39

J2主持文頌男患癌再度入院 好友公開籌醫藥費

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J2主持文頌男患癌再度入院　好友公開籌醫藥費

文頌男患癌再度入院。

J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）近日自揭數月前確診患癌，椎間近盤骨位置生了一個6厘米大的惡性腫瘤，導致行動不便兼劇痛，至今已經停工兩個月，Koba目前正接受化療導致狂甩頭髮，最後他索性剃光頭髮。與他一起經營YouTube節目頻道的好友Yanice（陳栢昕）昨日（29日）分享與Koba的合照，除交代最新病況外，更為對方籌醫藥費。 

Koba好友Yanice在社交網寫道：「佢（Koba）幾個月前確診自己有癌症，有一個大約6x6x4cm大嘅惡性腫瘤喺椎間近盤（盆）骨附近嘅位置。 由於腫瘤壓住神經線，所以佢行動不便同週不時會出現劇痛，並已停工兩個多月了。佢最近開始咗化療，希望佢可以盡快康復返嚟拍多啲片畀大家睇。 無論之後嘅日子有幾艱辛，閃芒仝人都會永遠支持你 。」Yanice更列出捐款方法，歡迎有心支持 Koba的觀眾可以進行捐獻，並謂：「希望大家能夠share 出去，一齊為Koba集氣！！等更多人支持佢」。 

相中見Koba在前天（28日）入院，手背插針管躺在病床上面，雖然十分疲倦，但面露笑容，而Koba亦有在IG限時動態寫道：「要入院瞓三日，最討厭就係要住院。#好想快啲過 #住院。」網民都紛紛留言為他送上正能量。 

J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男自揭數月前確診患癌。 文頌男患癌再度入院。 文頌男目前接受化療致甩頭髮，索性剃光頭髮。 文頌男雖然十分疲倦，但面露笑容。 好友公開籌醫藥費。
文頌男
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