J2文頌男仍需接受11次電療 亮相譚玉瑛節目公開多謝大家支持

J2台主持文頌男（Koba）去年10月確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」（Ewing’s Sarcoma），之後全面停工及積極接受治療，惟病情反覆，劇痛令他要跪住坐，而Koba日前公開籌募醫藥費，盼能減少痛楚。 昨日（6日）Koba在一名男友人陪同下，現身新城廣播接受《QK玉瑛室》節目主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問，戴上鴨舌帽及口罩的Koba撐住拐扙現身，他全程表現樂觀及笑容滿臉，以笑迎戰癌魔，堅強戰鬥力令人敬佩。

現年28歲的Koba於單親家庭成長，12歲時父親有外遇離家，家庭頓失經濟支柱，又欠下很多債務，Koba透露自己的童年過得十分反叛，經常逃學及不歸家流連街上。「渾渾噩噩過咗一年，突然醒覺唔可以再無所事事同生產力，當時只做外賣收入好少，覺得人生唔可以再係咁，跟住返咗學校讀書，直至大學畢業。」 然而不幸地，Koba加盟無綫J2台擔任主持一年便發現有惡性腫瘤。他表示當得知自己患癌時沒有甚麼特別感覺，反而十分冷靜，「因為未反應得切，返到屋企沉殿咗幾日，先愈嚟愈擔心同焦慮，又要諗點樣同公司、家人、朋友點樣交待。」

照X光最貴 Koba日前在IG公開籌務醫藥費，「剩係覆診做電療可能只係幾十或幾百元，最貴係照Ｘ光，因為公立醫院要等半年先有報告，去私家照要萬幾至二萬，仲要局部照，呢個係最大負擔，依家短期內要幾十萬先夠我維持幾個月嘅醫療費用。」譚玉瑛亦作出呼籲：「希望大家聽到之後，可以畀頌男多啲支持，令佢可以繼續做自己鍾意做嘅嘢。」 Koba完成5次做化療後卻未見好轉，他形容當時心情像跌入深淵，「做化療好辛苦，自己變得好虛弱，好似徘徊生死邊緣，又甩晒頭髮，冇以前咁好睇，覺得做咁嘢都冇用嘅，我仲醫唔醫得好呢？我仲近死亡近咗一步，成個情緒好崩潰，但我都好快收拾到，過咗幾日就已經唔再諗呢樣嘢，係咁提醒自己至少仲可以見吓朋友，仲可以開心到，唔好諗自己過得幾咁困難。」