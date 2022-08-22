J2連推4個自家製節目 《六合彩》9月起改85台播

新馬季即將開鑼，原定J2（82台）播放之所有賽馬節目及《六合彩》，將由九月五日開始改於無綫財經體育‧資訊台（85台）播出。為了配合是次改動，J2今日（22日）將推出一系列全新節目，當中四個更是自家製綜藝節目，包括逢周一、二晚十點播映的《香港人的台式生活》及逢周一至周五晚上十點半播映的《破解讀心理》；8月23日起、逢周二晚九點半播映的《開餐：台灣3點3》，連同周一、周三至周五播映的《開火》、《開腦》、《開壇》及《開卷》，J2觀眾周一至五晚九點半可以話係「開乜都得」。另外還有由8月26日起、逢周五晚十一點播出的《邊度都有外星人》。

《邊度都有外星人》 首集探討主題人物是「交流電之父」Tesla ，主持除了有之前掀起熱話的《邊度都有陰謀》的鄭子誠與陸永「冧莊」外，還有嘉賓主持「外星文 明研究者」Tecki。 節目透露根據2020年美國FBI公開的機密文件， Tesla 真身是金星人 BB，亦有指他是外星人軍官而其流落地球後的故事更是各有版本。節目又提及一生發明多達700多項的Tesla，名氣之所以輸給愛迪生背後其實有重大陰謀，除了涉及生意利益外，更有指與光明會有關，內容驚爆。

《開餐：台灣 3 點 3 》 由余思霆、有「台灣李亞男」之稱的姜宇夫及網紅林映暉主持，顧名思義以介紹3點3下午茶美食為主，包括酒店英式下午茶、泳池暢泳下午茶、台灣唯一日式懷石甜點，及冇菜單料理等。余思霆笑言為了拍攝《3點3》，於一個半月內總共走訪了52間甜品店，每日拍攝外景平均要食4間：「真係食咗超多甜品，當然都有幾間係食鹹嘢嘅，每次知道下一間食鹹嘅就會特別開心。」