JACE新歌MV拍足37小時被指罔顧人命 拍攝隊伍有嘢講

JACE陳凱詠近日在IG透露正為新歌ＭＶ拍攝，有份參與的導演及工作隊伍透露他們完成了傳說中的「3730」。有人在平台出PO鬧JACE為了一個MV竟然令拍攝隊伍開足37.5小時，對方寫道︰「無錯，係一條片，一個 crew，一班人，攰到死，為咗 fulfill 一個 schedule。我睇住 schedule 時諗咗好耐： 係我太天真？定係呢個圈本身就習慣用非人方式做嘢？你可以話『藝人都搏命』、『團隊都有預算壓力』， 但當一件事要靠人連續捱37個鐘先做得完， 佢就唔係一件合理嘅 project，而係一種制度性暴力。更離譜嘅係——有人真係寫得出呢啲時間表，而且好理所當然。」

創作不應共傷 對方續指JACE的拍攝模式沒有顧及他人休息，「能夠提出、接受、默認『3730』呢種 schedule 嘅人，本身就有問題。 唔係冇 sense，係冇良心。 唔係唔知太長，而係唔 care 人撐唔撐到。你可以為夢想搏命，但你冇資格要人幫你一齊去死。 創作應該係共鳴，不應該係共傷。」帖文一出，不少人鬧爆JACE要人拍37小時。然而，有參與拍攝的人員留言斥樓主計錯時間，並指他們的拍攝call time是晚上11點，拍到翌日的下午時間收工。 鍾雪瑩︰成個拍攝都係十幾個鐘完成 鍾雪瑩見到帖文之後亦留言說︰「無啲咁嘅事，成個拍攝都係十幾個鐘完成哦～頂盡都是廿頭～仲有冇嘢要問？不過我一陣可能唔得閒答了，答到呢度咁上下啦。Thankyou 你為我的朋友造新聞，很感動！你都話獨立歌手冇乜錢，嗚嗚，宣傳也很艱難的，而家見到啲飛機越來越多好開心！」

至於負責今次MV的導演就到相關帖文否認JACE要人拍足37小時，解釋說︰「想話畀你知，call time係2300，即係由開鏡到收工時間只係14小時30分鐘 然後拍攝時間係根據每個場景内容、每個location可拍攝嘅時間、藝人以及各位crew工作schedule決定出黎。」 對方見樓主還有指控工時長，薪金少，導演說︰「聽到價錢唔啱，或者工作時間唔啱你心水，都可以唔做，亦都冇人逼你做￼ (利申：年中推左唔少mv) 建議你全程投入接廣告 不過睇你3730￼都搞唔清楚點計，相信你都只係塘邊鶴。你覺得Producer對啲Team不負責任，我覺得你唔知扮知發表偉論，更加不負責任。」

一場誤會 JACE則留言說︰「訓醒先睇threads，發現都係一場誤會，轉頭我都要再開十幾個鐘嘅拍攝嚕。其實衣行經常都連開十幾個鐘，都唔剩止係呢行嘅問題，係香港各行各業都遇到嘅工時問題，外國嘅拍攝會限咗最長工時，並確保crew喺開下一個製作之前有明確嘅休息時間，咁究竟香港production點樣可以有效拍攝？點樣令大家開工唔係淨係燃燒青春燃燒熱誠，而係更有系統地使整個行業更健康走得更遠？我相信多啲理性討論，一齊研究吓都係件好事！」 她稱今次合作的單位都是首次合作，整個過程都很順利︰「我哋全crew 30個人走咗5個景拍咗14個鐘去完成1個MV，值唔值得有時真係好難講，等MV出街大家話俾我知 ok?P.S. 認同創作應該係共鳴，不應該係共傷 雖然我係一個artist，但無論係MV定音樂製作定live show我都當自己係project manager，我都好重視每一個同我工作嘅人係咪having fun，遇到難題我可以點樣幫手解決，對我嚟講建立一個環境令一班人快樂自由地創作，各施其職，係我最有滿足感嘅一件事，所以繼續一齊學習努力建立屬於我哋嘅community吧。」