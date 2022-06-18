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娛樂
2022-06-18 19:46:25

Jace開網上音樂會 全男班嘉賓助陣

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Jace網上音樂會全男班嘉賓助陣

Jace昨晚舉行首個網上音樂會。

陳凱詠(Jace Chan)昨晚舉行《MUSICATION》網上音樂會，吸引了眾多本地和好多海外華人粉絲收看。Jace以歌曲《Long D》、《I Wish》和《The Weekend》揭開音樂會序幕，觀眾不停留言大讚Jace唱英文歌好好聽。而是次音樂會，Jace邀請了全男班嘉賓合唱，包括3人男子跳唱組合PIX3L、組合ONE PROMISE和最近身兼節目主持的涂毓麟(Oscar)Jace騷後接受訪問時被指艷福不淺，她笑言：「係喎，原來全男班，完全沒留意。」

組合PIX3L的成員吳啟洋(Phoebus)將於本月20日首推派台單歌《漸漸地》，當他演唱《漸》歌時，隊友葉振弘(Marco)及歐鎮灝(George) 恭喜Phoebus時，Marco流露出羡慕又妬忌表情讚MV女主角好靚，Phoebus笑言：「只係睇女主角咋，哈，好過冇。」網民留言想做MV女主角，又叫Phoebus 除衫。而ONE PROMISE 特別點唱歌曲《明年見》送給因骨枯而轉型Rapper的隊員鼓手Anton陳卓然打氣，場面感人。

音樂會過後，Jace透露今次好開心：「之前諗著online show沒有現場觀眾，不會有特別感覺，但綵排時，同Live bandrehearsal room一齊練的時候，突然覺得很感動，練到《烏雲日記》時，唱唱下就忍不住哭。」她又續言覺得線上Live show是很難掌握，但是次好開心可以更專注在聲音上。

PIX3LPhoebus談到單曲《漸漸地》MV女主角被搶鏡，Phoebus直言不會吃醋，對於音樂會途中有粉絲叫Phoebus除衫， George即時為其解圍說：「下次就除四。」最近做埋電視台主持的Oscar則表示好開心可以用返歌手身份來完成音樂會。而ONE PROMISE因早前的巡迴商場演出，吸納好多新fans，問到如何在online show上繼續冧粉絲？他們笑言要先冧師姐Jace：「先冧師姐Jace、再冧埋OscarPIX3L的粉絲，19區再不是夢，哈哈。」

 

Jace網上音樂會全男班嘉賓坐鎮 。 組合PIX3L Oscar表示開心可以用歌手身份來完成音樂會。
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