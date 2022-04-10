Jace陳凱詠孖「佐治」張明偉拍MV 重演港產片經典

陳凱詠(Jace)今年首支派台歌《Long D》，以港人熟悉的港式英語作歌名，顧名思義就是談遠距離戀愛，為了讓正面對「long D」的香港情侶，感受獨有的港味和親切感，Jace精心炮製玩味十足的MV，找來《愛·回家之開心速遞》的「佐治」張明偉(Aaryn)當男主角，重演5套港產片包括《國產凌凌漆》、《瘦身男女》、《秋天的童話》、《天若有情》、《花樣年華》的經典情節，作為致敬。

重演5套港產片經典畫面 Jace表示，MV概念描述一對Long D情侶，為了顯示兩人有共同嗜好，十分享受共處時間，她與Aaryn張明偉大演對手戲，重現不同經典愛情電影的情節，有反串《國產凌凌漆》倒地取彈頭、《秋天的童話》十三妹和船頭尺贈送手錶、《天若有情》身穿婚紗飛電單車、《花樣年華》周慕雲與蘇麗珍撐枱腳，以及《瘦身男女》地獄式減肥經典片段。兩人首次合作但滿有火花，更要在20小時內拍攝多個場景和情節，瘋狂更換個服飾造型，她笑言：「第一次換咁多套衫原來咁攰！」不過憶起拍攝情況，Jace回味無窮，「真的很有趣，尤其拍到《瘦身男女》一幕，我與張明偉都變成『加大碼』，將cushion和枕頭狂塞在衣服中，大家玩到得意忘形完全忘了在拍MV。」