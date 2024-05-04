Jace陳凱詠新歌化身蛇妖唱足六種語言 赴台廢墟拍MV疑鬧鬼

Jace陳凱詠去年底以獨立身份回歸樂壇，並推出原創EP《HATCHING》，今年她再接再厲，蛻變得更好玩、更破格，以經典民間傳說《白蛇傳》作靈感，創作本年度首支派台歌曲《百妖夜行的修行》。 蔡德才、林夕聯手搞怪 充滿玩味的跳唱曲式，由Jace親自作曲，編曲邀得好友兼金曲獎最佳專輯製作人hirsk，另有首次合作的蔡德才共同編曲，並為新歌擔任監製。歌詞方面由「詞神」林夕操刀，同樣別具風格，全曲混合廣東話、英語、國語、日語、西班牙語及韓語六種語言，除了展示Jace的語言天份，更為《百妖夜行的修行》的「怪氣」加持！

新歌的靈感來自經典民間傳說《白蛇傳》，用現代的視角詮釋「百妖」概念，是妖是怪不由旁人指點，鼓勵每個人儘管擁抱最真實的自己，堅定地綻放。Jace表示：「《白蛇傳》咁經典，我當然知係咩啦，我覺得白蛇同青蛇都好勇敢，妖精都可以去愛㗎，雖然我哋唔係千年修行嘅妖，但係都可以做返自己。怪就怪，怪得嚟唔傷害人，怪得嚟自己開心就夠，其他人嘅眼光？Let go啦。」 《想見你》廢墟取景 Jace與團隊特意為MV遠赴台灣取景，拍攝期間遇上台灣地震事件，可幸團隊並未受到影響亦未有於過程中遇到餘震。Jace直言好感恩，亦再次為台灣送上祝福：「台灣真係一個好正嘅地方，希望大家都平平安安。」是次MV的拍攝地點是位於桃園市、台灣大熱劇《想見你》亦曾取景的廢棄酒店，環境惡劣之餘，亦有不少鬧鬼傳聞，Jace透露拍攝時有舞者稱「有人拍佢」，加她剛剛病癒又要拍攝濕身場口，令Jace大感不適。雖然面對惡劣的拍攝環境兼疑似鬧鬼，Jace仍堅持拍攝，更霸氣表示：「確實係辛苦嘅，但呢啲就係做獨立歌手嘅好玩之處，唔會縮！多謝團隊陪我！」