JACE陳凱詠約定粉絲chill住飲酒 LollyTalk預告要電暈fans

去年《The Singleton Just Sing》歌唱比賽圓滿結束,日前大會公佈消息,《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》將3月8-9日於AXA x WONDERLAND 舉行,比賽得獎者將獲邀出席大型音樂會,與偶像歌手同台演出,首日大會邀請人氣創作歌手JACE陳凱詠、網絡型男YT周殷廷、人氣女團Lolly Talk為音樂會打響頭炮,而第二日以HIP POP曲風為主,殿堂組合LMF成員Kit、 Phat和 Wah、HipPop天皇Novel Fergus及嘻哈巨星JB壓軸為音樂會亮相。