JACE陳凱詠約定粉絲chill住飲酒 LollyTalk預告要電暈fans

去年《The Singleton Just Sing》歌唱比賽圓滿結束，日前大會公佈消息，《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》將3月8-9日於AXA x WONDERLAND 舉行，比賽得獎者將獲邀出席大型音樂會，與偶像歌手同台演出，首日大會邀請人氣創作歌手JACE陳凱詠、網絡型男YT周殷廷、人氣女團Lolly Talk為音樂會打響頭炮，而第二日以HIP POP曲風為主，殿堂組合LMF成員Kit、 Phat和 Wah、HipPop天皇Novel Fergus及嘻哈巨星JB壓軸為音樂會亮相。

是次演唱會於AXA x WONDERLAND 舉行 ，舞台除有特效燈光外，更特別設置多個LED大螢幕圍繞全場，360度包圍住樂迷，令歌手可在不同角落呈現，與樂迷拉近距離！Lolly Talk表示自己都參與比賽出道，希望得獎者可以享受舞台，更叫Fans「唔好怕醜」，揚言會望實歌迷「電暈」大家：「作為曾經參加過比賽出道嘅團體，我哋覺得表演係為咗令觀眾開心同enjoy，所以同觀眾嘅互動同埋眼神接觸係好重要，最緊要放鬆同觀眾一齊享受舞台。」Lolly Talk剛推出唱片，但她們已經為今年工作做好準備：「我哋希望可以有機會試吓去唔同嘅地方表演，特別係音樂上嘅發展，睇吓有冇機會喺香港籌備到演唱會！呢晚音樂會主題同酒有關，我記得有啲前輩話錄音前飲少少會放鬆啲，有機會都想試下 ，睇吓可唔可以開咗聲，會唱到一啲平時去唔到嘅range。」

而JACE陳凱詠就鼓勵得獎者可以「去盡啲」，笑言上台前會跟對方小酌一杯：「我怕我『隊酒』會嚇親佢哋，但唱戶外騷投入感真係好重要！之前過年Fans買咗枝香檳同我慶祝，見到所有人聚埋一齊，好開心飲番杯，感覺都幾得意，睇嚟大家都成長咗，下次Fans Meeting可以加多支酒再Chill啲！」

周殷廷就話想與Fans近距離接觸，盼樂迷奇招吸引自己：「戶外騷就係要狂野先夠好玩，所以大家飲到Chill Chill地想同我近距離接觸嘅話，諗啲方法吸引我注意，因為台上其實唔係好睇得清楚大家，不過到時握吓手好喇，最重要守規矩！」

凡於指定銷售點購買任何三支 / 指定金額 The Singleton單一麥芽威士忌即可獲贈一套兩張The Singleton Just Sing. Live in Wonderland 演唱會門票(3月8日) 。數量有限，送完即止。588元門票今日至2月15日優先發售，2月18日 中午12時公開發售。