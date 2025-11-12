JACE陳凱詠紅館開騷打破常規設企位 唔願請周殷廷重演英雄救美

JACE陳凱詠今日（12日）現身尖沙咀出席《JACE陳凱詠JACE WORLD紅館演唱會 2026》演唱會記者會，宣布將於2026年2月18日及19日舉行紅館演唱會。談到首次在紅館開演唱會，JACE認心情非常緊張，坦言未來這段日子要身兼多職，有很多事要兼顧，怕自己未能全心全意去練習。 她又謂：「我成日都覺得自己好淡定，冇嘢會嚇到我，平時我唔會緊張，但今日好緊張。」她稱當見到fans的支持，有感一直以來都不容易，「搞一個紅館獲到咁多人祝福，真係得來不易」她更感動得眼濕濕做訪問。

大膽構思企位獲紅館配合 JACE透露今次個唱不但開四面台，更增設企位，希望將紅館打造成一個巨型音樂派對現場。JACE說：「因為我自己好鍾意睇演唱會，每一次睇演唱會我都會好high，我諗如果唔係限制住坐位，同觀眾一齊郁嚟郁去就會好開心。」她直言提出要有企位時，這個大膽假設震驚了全個團隊。她說︰「係我諗嘅，其實都從來冇人聽過紅館有企位。(紅館有冇咩回應？)積極配合，都好多謝紅館同好多製作單位同夥伴陪我去諗實現呢件事。」 她表示企位是屬於$1480的VIP位，只可以擔保一定企很前，一定不是山頂位。她說︰「話明係VIP，$1480一定係有心人，好愛錫我嘅人先睇到！放心！呢班咁愛錫我嘅人，一定有好多優惠俾你！」

希望可以加場 問到會否出現絕望座位表，她說︰「其實賣飛嘅嘢我唔識，我淨係驚啲人又話聲勢浩大講會嚟，又成日喺街邊同我講話驚買唔到飛，我就同佢講一開賣就要同我買再同我講，唔好俾我知買到飛都唔買呀！(加場呢？)加場要睇大家，作為表演者當然想愈多愈好啦！我都期待嘅！」 拒與YT重演英雄救美 至於較早前周殷廷 (YT)受訪表示樂意擔任JACE演唱會嘉賓，她說：「咁再傾囉！叫佢有咩就打俾我。」講到會否願意重演舞台上失平衡險跌倒獲YT英雄救美的場面，她堅決拒絕：「唔做呢啲重演嘅場面，我不知企得幾穩！新年唔好話我跌親同埋甩嘢，我不知幾醒神。」 被問到會否考慮邀請林家謙擔任演唱會嘉賓，她則保留神秘不願正面回應。至於她的老友鍾雪瑩，她坦言對方很忙，未知對方能否做嘉賓，並稱對方一直給她的支持、為她寫的歌詞已是最好的禮物，亦期望《Last Seen!》可以一齊上台。