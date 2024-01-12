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娛樂
2024-01-12 20:40:19

Jace陳凱詠與Lokman@MIRROR合作 組嶄新配搭跳住拍廣告

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Jace與Lokman合作拍Levi’s廣告。

Jace與Lokman合作拍Levi’s廣告。

為迎接農曆新年的來臨，Levi’s展開「Through the Line」新年品牌活動，並邀請MIRROR隊長楊樂文LokmanJace陳凱詠以嶄新配搭合作，型格演繹出經典的風格和永恆魅力。

Lokman不但是歌手、演員更是舞者，出演電影《狂舞派》使他在演藝圈漸露頭角，熱衷於舞台表演、歌曲創作、戲劇演出的他後來參加《全民造星》並成為MIRROR隊長，在娛樂圈中受到高度關注。回望2023年，Lokman由衷地感謝每一個給予他機會的人，2024年對他來說將會是充滿活力與突破的一年，打頭陣的正是他首度推出個人Solo單曲《如果電話亭》，鼓勵大家想做就行動。緊接其後，他將聯同MIRROR成員展開海外巡迴演唱會，並參演電視劇和電影的拍攝，期望在多方面都能突破自己。 

 2023年以獨立姿態強勢回歸樂壇的Jace，成功突破以往的框架，以開放心態接納全新創作方式的音樂創作者和舞者。2023年對她來說是一個充滿成就感和學習的一年，整個EPHATCHING》的創作和製作都經歷不少的崎嶇，打破了很多的舒適區，但成功挑戰到是一個很有趣的歷程。展望2024年，Jace希望自己multitasking和擔任不同崗位的身分上有更大的進步和突破。談到今次與Lokman首次合作拍廣告，Jace特別享受與Lokman一起跳舞的時刻，尤其欣賞Lokman跳舞時的那種瀟灑和自在。

楊樂文Lokman Jace陳凱詠 Jace陳凱詠
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