Jace陳凱詠被雪藏近一年終與環球完約 凌晨帖文透露自組工作室

被喻為新一代樂壇小天后的29歲陳凱詠(Jace)跳得又唱得,惟去年11月初,所屬環球唱片發聲明表示與Jace理念不一致,「因雙方理念不一致,所以就續約一事未達成共識,現階段只好等她於明年約滿離開。」女方慘被雪藏,並一直等待今年9月約滿離巢,零Job 的Jace 期間只好靠出國深造、學跳舞、Cover歌、去旅行等打發時間。

轉眼間,Jace已捱過了一年雪藏生活,她於今日(1日)凌晨時份在社交網分享了一張旅行相,並寫道:「雖然出面可能係風大雨大 I m excited to be on this whole new journey 」,似乎已為重新出發做好準備;而從她的在聯絡電郵見,她已移除了「Universal Music HK」,換上新工作電郵「jace.world」,看來是計劃自組工作室,獨立發展,不少網民留言力撐:「Cant Wait!!」、「期待Jace回歸!」而昔日環球師姐、現已轉會到英皇娛樂的Gin Lee亦有留言支持表示,「Waiting for your return 」 。另外,正身處台灣旅遊的Jace,亦不忘與粉絲互動,在IG限時動態大玩問答,除透露很快會有新歌,有粉絲問:「幾時真係完約」Jace則貼上一張在環球唱片辦公室的自拍照,寫下3個流淚的表情符號「🥲🥲🥲」。