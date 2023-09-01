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娛樂
2023-09-01 18:00:08

Jace陳凱詠被雪藏近一年終與環球完約 凌晨帖文透露自組工作室

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Jace陳凱詠被雪藏近一年終與環球完約 凌晨帖文透露自組工作室

Jace被雪藏近一年終與環球完約。

被喻為新一代樂壇小天后的29歲陳凱詠（Jace）跳得又唱得，惟去年11月初，所屬環球唱片發聲明表示與Jace理念不一致，「因雙方理念不一致，所以就續約一事未達成共識，現階段只好等她於明年約滿離開。」女方慘被雪藏，並一直等待今年9月約滿離巢，零Job Jace 期間只好靠出國深造、學跳舞、Cover歌、去旅行等打發時間

轉眼間，Jace已捱過了一年雪藏生活，她於今日（1日）凌晨時份在社交網分享了一張旅行相，並寫道：「雖然出面可能係風大雨大 I m excited to be on this whole new journey 」，似乎已為重新出發做好準備；而從她的在聯絡電郵見，她已移除了「Universal Music HK」，換上新工作電郵「jace.world」，看來是計劃自組工作室，獨立發展，不少網民留言力撐：「Cant Wait！！」、「期待Jace回歸！」而昔日環球師姐、現已轉會到英皇娛樂的Gin Lee亦有留言支持表示，「Waiting for your return 另外，正身處台灣旅遊的Jace，亦不忘與粉絲互動，在IG限時動態大玩問答，除透露很快會有新歌，有粉絲問：「幾時真係完約」Jace則貼上一張在環球唱片辦公室的自拍照，寫下3個流淚的表情符號「🥲🥲🥲」。

Jace現時身在台灣旅遊。 Jace被粉絲問「幾時真係完約」，則以三個流淚的表情符號回應。
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