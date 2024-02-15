JACE 陳凱詠情人節快閃派驚喜 人肉速遞個人實體EP

JACE 陳凱詠關閉一年多，去年10月帶著親自作曲填詞的5首新歌回歸樂壇，並自組工作室JACE WORLD推出EP《HATCHING》。歌曲記錄了她在美國進修和外遊時的心聲，JACE 本來沒有推出實體印刷的打算，在樂迷強烈呼召下，製作超限量200盤卡式帶，作為她獨立發展後的首張實體個人作品，甫開售已火速售罄。

《HATCHING》超限量卡式帶昨日(14日）正式面世，作為龍年伊始送給樂迷的禮物，JACE 不僅落手落腳親自包裝卡式帶，更親自挑選3位樂迷，不少fans各出奇謀，爭奪成為由她親自送貨的超級激罕「特選客戶」。首次以特派速遞員身份遊走西環、尖沙嘴、新蒲崗及將軍澳派件 ，「原來拎住自己盒蛋(限量版卡式帶)，逐家逐戶去派係咁興奮同緊張，我事前完全冇想像過。」

整日的派件工作遇到不少蝦碌事，有樂迷填寫了公司地址收貨，卻留於家中呆等收件，當中令JACE 最難忘的是一對Fans情侶上一次見到她，正是兩人的婚宴當日，這次就在情人節當天再見。最終她派送完2個地點，終於來到最後一站，JACE 忍不住大叫：「今日我哋成功派遞咗一輪新鮮雞蛋，仲有最後一隻，我哋就可以收工啦，大家興唔興奮呀？」當了大半更速遞員的JACE，有得收工當然興奮，但更興奮的是3位「特選客戶」收件時的開心表情：「因為想保留驚喜，所以事前完全冇同Fans講過，Fans話佢哋好緊張，我有理由相信自己仲緊張過佢哋，簡直好似要同人表白咁。」