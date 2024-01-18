Jackal@Dear Jane期待派利是 Day見Ivy So演舞台劇要咀咀大感震驚

Dear Jane的Jackal與COLLAR的Day出席新春裝置開幕活動。

Dear Jane成員Jackal(伍漢邦)自家品牌「FAT COFFEE WITH」在又一城推出新年聯乘活動，商場內的新春裝置以品牌的靈魂人物「發仔」做主題，同時設有pop-up store售賣精品。Jackal邀請COLLAR的許軼(Day)一齊主持開幕禮，Jackal表示花了半年時間去準備，由於撞正要搞婚禮及開騷，令他忙到一頭煙，「洽談合作之後，一刻都無停下來，由設計、找不同廠商製作、打版、包裝等等，有很多事要處理。而我又剛結婚不久，都怕冷落老婆，所以快閃日本，相信大家都見到我出現在港聞，哈哈。」

期待派利是 Jackal今年以人夫身份慶祝農曆新年，他表示有點期待，但自己不太清楚要如何派雙封，並稱原來要提早到銀行換新銀紙，過去是由媽媽負責，今年由太太管理。問到生小朋友的事，Jackal表示會先享受二人世界，生小朋友就順其自然。