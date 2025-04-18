Jackson王嘉爾玩出新創意 邀日本三人男團Number_i跨文化合作

香港長大的Jackson王嘉爾玩出新創意，將剛推出的個人單曲《GBAD》找來日本三人組合Number_i合作，推出混音版官方命名為《GBAD（Number_i Remix）》，這首曲目已在昨日（4月16日）在各大音樂平台上架。

Jackson跟Number_i結緣於2024年科切拉音樂節上的演出，今次玩remix簡直是一次跨文化合作。王嘉爾的全新單曲《GBAD》於上月推出，MV點擊已突破2900萬。Jackson亦宣布最新大碟《Magic Man 2》即將上市，首推單曲《High Alone》亦在全球各地登頂，成為22個國家和地區的Apple Music第一位！

而Jackson於2022年推出的上一張專輯《MAGIC MAN》，在在《Billboard 200》榜單上首發第15，並在專輯銷售榜上位列第3位，全球播放次數超過1.23億次。至於其2023的「MAGIC MAN 世界巡演」全球售罄，且他在2023年科切拉維爾音樂與藝術節上的演出創造了歷史，成為首位在該音樂節上表演三次的中國獨立藝術家，其演出在X平台上趨勢榜首。在社交媒體平台上，Jackson擁有超過一億的關注者，使他成為IG上最受關注的華人藝術家。除此之外，他的影響力繼續在全球範圍內重塑文化。Jackson最近更被任命為Nike和Jordon的創意總監。Jackson同時更擔任LV、Cartier和 Hennessy 的全球大使，無論他在音樂、時尚與全球青年之間都有不同的影響力。