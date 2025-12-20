Jackson王嘉爾盼重遊沙田食撈麵 金鐘宣傳個人品牌逼爆商場

王嘉爾（Jackson Wang）今日到金鐘出席其個人品牌發布會。粉絲企滿兩層，Jackson甫到場即走到粉絲面前揮手。他表示今次返來香港很開心，亦乘機去不少地方，如由上環行去中環，第一次食九記牛腩，但自己仍有很多東西未做，如食沙田撈麵、去金雞廣場打機及潮流特區，他稱今次逗留時間並不多，稍後便要準備北美的演唱會。

Jackson說想帶幾位自己很欣賞的香港歌手到北美，問到是誰時，表示只會帶兩位歌手都北美，目的是讓其他國家的人可以認識到。當問到是否Tyson Yoshi在名單上，他說：「唔好搞呢啲，無呢啲丫！不過，邊個同我friend都好易估！」至於何時在香港開演唱會，他說：「如果返嚟亞洲要2027年。」

相識Anson Lo多時

談到他早前為姜濤個唱任表演嘉賓，他說：「我有少少緊張，再加上6年無返，同埋係姜老師第一場，所以有少少緊張！上台嘅時候有少少起雞皮！其實我同姜老師、Anson老師好耐之前就識。我24歲時識Anson Lo，個時佢嚟韓國玩，我哋有一齊出去。」他又稱今次很開心跟姜濤又唱又跳，問到會否請他成為其個唱嘉賓，他稱只要對方可以便可，笑謂可以著他唱八首歌。

提到他有跟姜濤DM，他說：「每一行都唔容易，有時我自己經歷過嘅嘢，我想分享俾佢。唔係話包、開導佢，只係想分享自己經驗，我淨係同佢話『No one care about you，only yourself』同埋只得你愛嘅人、fans、自己度過風風雨雨和高高低低，呢個先係重點。」他表示自己收到「內部消息」，覺得有需要跟姜濤分享自身經歷，加上各行各業都有壓力，需要發洩，藝人既然娛樂大家，網上的批評，令藝人變成各行各業發洩的對象。他表示藝人要接受有這個諗頭。