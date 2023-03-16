Jaime張天穎曲詞編監solo歌 新歌MV勾起與初戀男友觸電感覺

獨立音樂人Jaime張天穎2023年首支solo單曲《1 step at a time》已經推出，今次她身兼曲、詞、編、監，她稱在編曲上用了Staccato（跳音）在內，希望做到一步一步、慢慢靠近的感覺。為了有更甜蜜的feeling，Jaime特別加上鋼琴的部分，因為她覺得很多愛情故事都會有鋼琴的情節，好似你彈一下、我彈一下又或是四手聯彈一起合奏，很有浪漫的氛圍，所以，Jaime在MV中，亦有跟男主角Pete一起彈琴的鏡頭。

回憶初戀甜蜜時光

在《1 step at a time》 MV入面，Jaime最難忘是在操場打掃的一幕。學生時代的Jaime從沒嘗試過在操場打掃，這次她在MV中不僅是第一次在操場打掃，更與男主角一起清理樹葉。其中一幕Jaime與男主角一起拋樹葉，但樹葉都剛好落在男主角頭上，Jaime為男主角整理，大家對眼傻笑，就如小時候的戀愛，每一個簡單的動作，都好甜蜜，好值得記念。

拍攝MV當日，現場有些真正的中學生在操場舉行活動，Jaime與其他演員立即變回昔日中學生的時候，回憶起當年曾經發生過的甜蜜片段。聽Jaime說，這次是她首次有對手的MV，所以想藉這個機會多謝三位演員，他們都十分專業及投入。至於男主角Pete，Jaime直言在選角時看到他外型壞壞的但又好像乖乖的學生，令Jaime想起她的初戀男朋友，勾起當年初戀心怦怦跳、被電親的感覺。

《1 step at a time》剛派台，Jaime表示，今年會在音樂上有不同的嘗試，之後亦跟不同的歌手或音樂人合作，希望大家可以多多支持及留意。