Jaime張天穎蛇年出新歌包辦曲詞編監 加拿大組合Crash Adams有份客串MV

Beanies的張天穎(Jaime)推出蛇年第一首派台歌《將快樂這刻蔓延(snap it)》，一直以唱作為本的Jaime，新歌繼續由她一手包辦曲詞編監。Jaime 選擇在農曆新年推出新歌，她說是她的童年回憶，「中學和大學都是在外國讀書，有差不多十年的時間沒有慶祝過農曆新年，我第一年回來的時候就覺得自己錯過了很多和家人相處的時間，又發現原來家中有很多習俗和傳統自己是不知道的，所以，無論第一次回來或到現在，每次慶祝新年都會想起以前的時光，所以會不停拍照留念。」

Jaime早前開始了一個名為「本故事不純屬虛構」的三粒音project，先後推出過《Liar》、《doot doot》兩首作品，而《將快樂這刻蔓延(snap it)》這首輕快歌曲，是三粒音project的第三首作品。創作靈感方面是來自ILUB艾粒的少爺占及Donald，Jaime說：「上年3月Beanies同ILUB合作做了一個演唱會，騷後有個小慶功，當晚我們拍了很多照片留念，我問他們拿了幾粒音，而他們指歌曲內容想講拍照留念，我覺得很好，因為我是個超級喜歡拍照留念的人。」Jaime又說，大家可以去她的IG重看當日ILUB給她三粒音的短片。

Jaime得到好朋友WinWin的幫忙為她排dance challenge 的舞。

日前，Jaime為新歌拍MV，最令她興奮的是來自加拿大的組合Crash Adams為自己的MV客串。繼去年Crash Adams訪港，在鬧市找途人即興jam歌，撞上Jaime路過而合作拍了一段jam歌片，結果，在網上大受歡迎，IG觀看次數超過140萬，而YouTube的觀看次數更有幾百萬，Jaime說：「今次是他們第二次來香港找我合作拍片，我膽粗粗順勢邀請他們參與拍攝，想不到他們一口便答應！」這是Crash Adams第一次參與香港歌手的MV拍攝，Jaime為此感到很榮幸。

Crash Adams 客串MV。

另外，繼上次爸爸為《低調》彈琵琶出鏡後，今次再下一城，加埋媽媽一齊客串！請父母出鏡的想法來自Jaime，「我鍾意公器私用，加上新年多數都是同爸爸媽媽一齊，一家人去拜年好開心，可以見到很多一年見一次的親戚，所以就請爸爸媽媽客串下，趁機可以為他們弄頭髮、化妝，一齊開開心心拍東西一起玩，又可以創造更多回憶，加上我出這首歌幾粒音的短片時，爸爸媽媽已很鍾意，叫我將它寫成一首完整歌曲，所以我寫完後索性叫他們一起拍MV。」