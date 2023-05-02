James Gunn證實名導J.J.Abrams籌拍《The Black Superman》

Marvel《銀河守護隊》導演James Gunn過檔華納兄弟擔任DC Studios CEO後，即時宣布DCU未來發展藍圖，多部超英片將會重啟及首拍，亦邀請多位名導主理，其中一位是《星球大戰》的J.J.Abrams。曾執導《星戰》原力覺醒、最後絕地武士及天行者崛起的J.J.Abrams，正為《The Black Superman》(黑超人)撰寫劇本。James Gunn表示：「DCU第一階段《Chapter 1：God and Monsters》首作《Superman Legacy》，不會影響其他Superman作品存在。」其實DCU以外，還有非正史宇宙的DC Elseworlds，《蝙蝠俠》與《小丑》就是DC Elseworlds作品。

超人總統

美國前總統奧巴馬在一次電視節目中開玩笑：「我是被父親在垂死的氪星星球送到地球的。」於是，漫畫家Grant Morrison將奧巴馬變成黑超人，在2008年漫畫《Final Crisis》就出現了黑超人一角。一名BB由宇宙來到地球，被一對夫婦收養並改名為Calvin，他從小被教導為正義而戰。他憑超能力化解地球危機，並晉身政界在白官擔任要職，最後成為美國總統。