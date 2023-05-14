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娛樂
2023-05-14 20:40:17

James Gunn開發新一代超人 眾星爭住做

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亨利與艾美的超人系列已成過去。

亨利與艾美的超人系列已成過去。

《銀河守護隊》系列導演James Gunn過檔DC Studios擔任CEO，為重整DCU放棄飾演超人的男星亨利卡維(Henry Cavill)及影后艾美亞當絲(Amy Adams)，重新選角演出DCU首階段《Superman：Legacy》。據美媒The Hollywood Reporter報道，多位男、女新星爭奪超人Kent及其女友Lois Lane角色。超人的人選名單呼聲最高是電影《Pearl》男星David Corenswet與《毒癮女孩》(Euphoria)的Jacob Elordi。

David Corenswet外形與亨利卡維有幾分相似。

David Corenswet外形與亨利卡維有幾分相似。

《毒癮女孩》Jacob Elordi屬超人次熱人選。

《毒癮女孩》Jacob Elordi屬超人次熱人選。

《變種特攻》藍獸做反派

新一代超人女主角Lois Lane亦好人多爭，人氣劇《性愛自修室》(Sex Education)27歲女星Emma Mackey成大熱人選，據聞Amazon劇集《漫才梅索太太》(The Marvelous Mrs. Maisel)32歲的Rachel Brosnahan試鏡時令DC高層非常滿意，可惜年齡較大，令她可能失去角色。另外，《變種特攻》(X-Men)飾演藍獸(Beast)男星Nicholas Hoult，大有機會飾演反派Lex Luthor，他曾敗給羅拔柏迪臣失去蝙蝠俠一角。新一代超人角色人選最快於下月揭曉。

《性愛自修室》的Emma Mackey。

《性愛自修室》的Emma Mackey。

《變種特攻》Nicholas Hoult與尼古拉斯基治合演新作《吸血鬼奴才》。

《變種特攻》Nicholas Hoult與尼古拉斯基治合演新作《吸血鬼奴才》。

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