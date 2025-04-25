Jami Gertz擊敗Taylor Swift 史匹堡 擁620億資產 成全球最富有藝人

根據網站Celebrity Net Worth(名人資產列表)的數據，Jami Gertz財富不僅超越這班一線巨星，比2024年舉行《The Eras Tour》，擁有16億美元(約124億港元)淨資產的Taylor Swift、荷李活最有權力的導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的53億美元(約411億港元)，高出好幾個檔次。究竟是甚麼原因，讓Jami Gertz在金錢遊戲中大放異彩。

59歲的荷李活女星Jami Gertz，近日擊敗了湯告魯斯(Thomas Cruise)、畢彼特(Brad Pitt)、珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)等巨星，成為全球最富有演員，其資產更高達80億美元(約620億港元)，讓人瞠目結舌的數字。想知道她的致富秘訣嗎，現在就一起揭開這位女星的財富之謎。

答案其實相當有趣，因為Jami Gertz的成功，不僅來自於演藝事業，還因為她嫁給了億萬富翁、擁有109億美元(約845億港元)資產的商人Tony Ressler，他可是創立了多家私募股權公司的商業天才，這可為Jami的財富不斷增長的原因。

Jami Gertz曾強調，僅僅嫁給有錢人，可不是她成功的全部，她在2018年接受《The Hollywood Reporter》訪問時就表示：「每個人都以為我嫁給一個有錢人，但當時我賺得比Tony Ressler更多。我也曾買過自己的第一套房子，還支付過自己的第一次度假費用。」

婚後Jami選擇放棄演藝事業，與丈夫一起專注於商業交易，這就是她能夠積累如此驚人財富的原因之一。Tony自八十年代遇見Jami以來，賺的錢只增不減，這對夫妻真的可以說是賺錢拍檔。