Jamie Miller從網絡唱到主流樂壇 孖韓團Day6成員Young K推出新歌發放正能量

Jamie Miller孖韓團Day6成員Young K推出新歌《Maybe Next Time》。

Jamie Miller生於基層家庭,爸爸是的士司機,媽媽則是清潔工人,雖然如此,Jamie熱愛音樂,常常載歌載舞,不少老師都對他的天賦才華給予高度的評價,所以Jamie媽媽堅持要送他進演藝學校。雖然得到大家認同自己的才能,但Jamie聽過Adele、Bruno Mraz、Michael Jackson等等這些啟蒙他在Soul、Gospel及R&B音樂路上發展的音樂人後,他總會想:「我的童年真的很精彩,但我不會改變到這個世界。」他在求學時期甚至隱藏自己的喜好,Jamie說:「我讀高中時,如果跟別人說我是個樂手,感覺總是難以啟齒,所以我選擇沉默,因為我成長周遭環境裡,大家總是心胸狹窄,愛欺凌別人。」才華是不會被活埋的,Jamie一直埋首在家中做音樂,偶爾拍片翻唱別人的作品放上網,結果有次他翻唱Adele的《One and Only》,被名媛Khloe Kardashian轉發,Sam Smith及P!nk更大讚,Jamie的人生從此改寫,得到一紙合約,於去年正式成為歌手,推出EP《Broken Memories》,當中單曲《Here’s Your Perfect》獲得大眾喜愛,在全球達至10億的播放流量,傳媒更力推Jamie的音樂,大讚其音樂不只擁有撫慰自己的能力,更能穿透樂迷的心,難怪他先後成為了Calum Scott、Jesse McCartney及Kelly Clarkson演唱會的暖場嘉賓。雖然一出道便獲得大眾喜愛,但Jamie選擇暫別樂壇一年,Jamie解釋:「花點時間確認自己想行的路是很重要的,因為我想很專業、很個人化地做我的音樂,歌曲要有情感,樂迷才能感受到,現在的我不再像少年時期般害怕,因為這是我的事業,我要掌控在自己手上,由我去講我的故事。」

英國唱作歌手 Jamie Miller是一名典型的打工仔,但憑藉一聽難忘的歌聲,加上有共鳴的曲詞,不僅俘擄民心,全球播放率達10億,而且更獲殿堂級歌手Sam Smith及P!nk等力捧,而 Jamie Miller新歌《Maybe Next Tim》找來韓國男子組合Day6成員Young K合作。

當兵後結緣一拍即合

今年再度出發,最新作品《Maybe Next Time》正是Jamie與韓國男子組合Day6成員Young K的首度合作,唱出對於被拒諸門外的感言,Jamie分享創作理念道:「在成長的過程中,你經常會聽到別人對你說:『Maybe Next Time』,聽到別人這麼說,我總會問自己為甚麼?人們都很容易就放棄,但其實絕不可以輕易放手,更要勇敢前行,深信下一次便會得到對方的認同,給予你所有。歌曲以Gospel曲風配合漸進的和弦,聽起來像是很悲傷,但整體感覺卻是充滿能量,就像是在隧道的盡頭,有一束光在指引你步向光明,當你回顧自己如何跨越重重難關時,你亦會自信滿滿的,繼續向前行。」其實今次與Young K的合作,也令Jamie喜出望外,他說:「我很喜歡Young K的歌聲,所以當能找到他一同合作時,實在很榮幸,也充滿期待。」Young K剛服完兵役便與Jamie合作,也全因被Jamie的旋律所吸引,Young K道:「Jamie找我合作時,我一聽到《Maybe Next Time》便深深愛上,也禁不住要唱一段副歌呢!」