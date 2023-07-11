Jamie Miller從網絡唱到主流樂壇 孖韓團Day6成員Young K推出新歌發放正能量

英國唱作歌手 Jamie Miller是一名典型的打工仔，但憑藉一聽難忘的歌聲，加上有共鳴的曲詞，不僅俘擄民心，全球播放率達10億，而且更獲殿堂級歌手Sam Smith及P!nk等力捧，而 Jamie Miller新歌《Maybe Next Tim》找來韓國男子組合Day6成員Young K合作。

獲Sam Smith及P!nk大讚

Jamie Miller生於基層家庭，爸爸是的士司機，媽媽則是清潔工人，雖然如此，Jamie熱愛音樂，常常載歌載舞，不少老師都對他的天賦才華給予高度的評價，所以Jamie媽媽堅持要送他進演藝學校。雖然得到大家認同自己的才能，但Jamie聽過Adele、Bruno Mraz、Michael Jackson等等這些啟蒙他在Soul、Gospel及R&B音樂路上發展的音樂人後，他總會想：「我的童年真的很精彩，但我不會改變到這個世界。」他在求學時期甚至隱藏自己的喜好，Jamie說：「我讀高中時，如果跟別人說我是個樂手，感覺總是難以啟齒，所以我選擇沉默，因為我成長周遭環境裡，大家總是心胸狹窄，愛欺凌別人。」才華是不會被活埋的，Jamie一直埋首在家中做音樂，偶爾拍片翻唱別人的作品放上網，結果有次他翻唱Adele的《One and Only》，被名媛Khloe Kardashian轉發，Sam Smith及P!nk更大讚，Jamie的人生從此改寫，得到一紙合約，於去年正式成為歌手，推出EP《Broken Memories》，當中單曲《Here’s Your Perfect》獲得大眾喜愛，在全球達至10億的播放流量，傳媒更力推Jamie的音樂，大讚其音樂不只擁有撫慰自己的能力，更能穿透樂迷的心，難怪他先後成為了Calum Scott、Jesse McCartney及Kelly Clarkson演唱會的暖場嘉賓。雖然一出道便獲得大眾喜愛，但Jamie選擇暫別樂壇一年，Jamie解釋：「花點時間確認自己想行的路是很重要的，因為我想很專業、很個人化地做我的音樂，歌曲要有情感，樂迷才能感受到，現在的我不再像少年時期般害怕，因為這是我的事業，我要掌控在自己手上，由我去講我的故事。」