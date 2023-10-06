Janice Man現身香港出席活動 被封「億萬女星」謙稱：大家過譽啦

憑電影《消失的她》票房衝破35億而被封為「億萬女星」的Janice Man，被問到對此有何看法時，Janice亦掩嘴一笑：「大家過譽啦！呢個都係成個團隊嘅功勞，多謝各位支持，真係好感恩有呢個成績，請大家都期待之後嘅作品。」繼《消失的她》，Janice近日又忙於為剛上映的電影《莫斯科行動》宣傳，更首次與劉德華合作，被問到已有一段時間沒參演香港電影，會否懷念時，Janice表示也希望於香港拍戲，並坦然有留意香港電影近年的新演員及新導演，期待之後會遇到好劇本可跟大家合作。

是次參觀活動於晚上進行，雖然近年少於香港拍攝，Janice Man 卻保持一貫的超高拍攝水準，完全適應港式高效率的拍攝，多次一鏡到位，效果不馬虎令人驚嘆。Janice笑言自己也不愛OT，絲毫不想浪費一分一秒，難得回港寧願早點回家陪媽媽及睡美容覺。

而王丹妮就透露將於年底再次出外拍攝，而這次更需要數月時間，雖然Louise 非常口密沒有洩漏拍攝地點和內容，但就大賣關子，透露已為了作品作準備，希望拍攝時能得心應手順利完成。除了仔細解讀劇本、蒐集相關資料和積極參與戲劇課堂外，更特別開啟「護膚作戰狀態」，Louise有感上半年工作比較繁瑣，下半年則只需大大力專注一件公事及一件私事，所以必須有更好的狀態去完成。