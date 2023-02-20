Jason Mraz聽阿媽話回歸流行樂 新歌MV一鏡到底大展舞技

Jason憑 《 Lucky 》及《 I’m Yours 》紅遍全球， 於2020年推出了以雷鬼(Reggage)曲風作主導的專輯《Look For The Good》， 新歌《 I Feel Like Dancing 》 回歸流行樂(Pop)的懷抱。這全因他的母親June的一番話，Jason回憶道：「我播放了一些簡單結他伴奏的Demo給她聽，她聽後說：『這些都很捧，但你需要做一張流行樂專輯！你年紀都不少了，就趁還未太遲時做一張吧！』所以我跟團隊最近做歌，構思節奏旋律的時候，都會對自己講：這次為June媽媽而做的！」

曾自我懷疑

現年45歲的Jason坦言一度為身份及自我價值而躊躇，但今次製作流行樂章，卻令他可以打開心扉，將最感性及最個人的經歷都注入到歌曲裡。在新歌MV裡，Jason動員超過100名舞者、合作無間的四人女子樂隊Raining Jane，以及一眾網紅名人，在加洲一鄉村俱樂部中，以一鏡到底的方式拍攝MV，而Jason第一個鏡頭開始便忘我地跳舞，忘卻全球的樂迷都看他舞姿，投入地跳足全程。同時，他亦宣布將於今年生日(6月23日)推出第八張專輯《Mystical Magical Rhythmical Radical Ride》，並將於7月展開美國巡唱，而8月17日，他將在紐約與New York Pops交響樂團舉行一夜限定音樂會，演繹入行20年來的經典作品。