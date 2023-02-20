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娛樂
2023-02-20 22:26:59

Jason Mraz聽阿媽話回歸流行樂 新歌MV一鏡到底大展舞技

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Jason Mraz推出新歌《I Feel Like Dancing》回歸流行樂。

Jason Mraz推出新歌《I Feel Like Dancing》回歸流行樂。

現年45歲的Jason坦言一度為身份及自我價值而躊躇。 Jason Mraz因母親一番話，回歸流行樂。 Jason Mraz在新歌《I Feel Like Dancing》大展舞技。 Jason Mraz在新歌《I Feel Like Dancing》大展舞技。

為母親而做

JasonLucky》及《I’m Yours》紅遍全球，2020年推出了以雷鬼(Reggage)曲風作主導的專輯《Look For The Good》，新歌《I Feel Like Dancing回歸流行樂(Pop)的懷抱。這全因他的母親June的一番話，Jason回憶道：「我播放了一些簡單結他伴奏的Demo給她聽，她聽後說：『這些都很捧，但你需要做一張流行樂專輯！你年紀都不少了，就趁還未太遲時做一張吧！』所以我跟團隊最近做歌，構思節奏旋律的時候，都會對自己講：這次為June媽媽而做的！」

 

曾自我懷疑

現年45歲的Jason坦言一度為身份及自我價值而躊躇，但今次製作流行樂章，卻令他可以打開心扉，將最感性及最個人的經歷都注入到歌曲裡。在新歌MV裡，Jason動員超過100名舞者、合作無間的四人女子樂隊Raining Jane，以及一眾網紅名人，在加洲一鄉村俱樂部中，以一鏡到底的方式拍攝MV，而Jason第一個鏡頭開始便忘我地跳舞，忘卻全球的樂迷都看他舞姿，投入地跳足全程。同時，亦宣布將於今年生日(623日)推出第八張專輯《Mystical Magical Rhythmical Radical Ride》，並將於7月展開美國巡唱，而817日，他將在紐約與New York Pops交響樂團舉行一夜限定音樂會，演繹入行20年來的經典作品。

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