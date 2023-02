Jason Mraz聽阿媽話回歸流行樂 新歌MV一鏡到底大展舞技

為母親而做

Jason憑《Lucky》及《I’m Yours》紅遍全球,於2020年推出了以雷鬼(Reggage)曲風作主導的專輯《Look For The Good》,新歌《I Feel Like Dancing》回歸流行樂(Pop)的懷抱。這全因他的母親June的一番話,Jason回憶道:「我播放了一些簡單結他伴奏的Demo給她聽,她聽後說:『這些都很捧,但你需要做一張流行樂專輯!你年紀都不少了,就趁還未太遲時做一張吧!』所以我跟團隊最近做歌,構思節奏旋律的時候,都會對自己講:這次為June媽媽而做的!」