Jason Mraz自爆中學曾被欺凌 受雙性戀困擾逾20年(有片)

美國47歲創作歌手Jason Mraz，最近應邀出席演員Jesse Tyler Ferguson的播客節目《Dinner’s On Me》訪問，大談他出櫃承認雙性戀一事。2018年，Jason Mraz公開承認自己是雙性戀，對此他在節目中表示，「隨著年齡的增長，我意識到自己不是異性戀。」

他稱高中時曾被校園欺凌，令他想離開所居住的城市，Jason Mraz說：「作為一個骨瘦如柴的18歲年輕人，我對自己沒有太大信心。」他又稱，搬到加州後，開始新的生活，從而以新的方式看待甚他人。

Jason Mraz指，雖然已經離開家鄉維珍尼亞州列治文已有一段時間，但仍然與這個保守的地區聯繫在一起，很難忽視或擺脫它，「我害怕我的家人會說甚麼，也害怕家鄉的人會怎麼想，」他補充說，父母非常支持他的性向。