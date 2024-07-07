Jason Mraz自爆中學曾被欺凌 受雙性戀困擾逾20年(有片)

美國47歲創作歌手Jason Mraz，最近應邀出席演員Jesse Tyler Ferguson的播客節目《Dinner’s On Me》訪問，大談他出櫃承認雙性戀一事。2018年，Jason Mraz公開承認自己是雙性戀，對此他在節目中表示，「隨著年齡的增長，我意識到自己不是異性戀。」
他稱高中時曾被校園欺凌，令他想離開所居住的城市，Jason Mraz說：「作為一個骨瘦如柴的18歲年輕人，我對自己沒有太大信心。」他又稱，搬到加州後，開始新的生活，從而以新的方式看待甚他人。
Jason Mraz指，雖然已經離開家鄉維珍尼亞州列治文已有一段時間，但仍然與這個保守的地區聯繫在一起，很難忽視或擺脫它，「我害怕我的家人會說甚麼，也害怕家鄉的人會怎麼想，」他補充說，父母非常支持他的性向。
談到年輕時為甚麼沒有出櫃，他說：「在九十年代，同性戀是個笑話，我不想成為笑話。」深受性向困擾的Jason Mraz，當時想到的辦法，「深信有一天可以出去看看這個世界。」他又表示，「我感覺我的人生才剛開始。我不能說我找到真愛，但我擁有一段很棒的關係，而且我一直在學習和成長。
Jason Mraz於2000年曾與女演員Sheridan Edley 結婚，又於2015年與創作才女歌手Christina Carano結婚，8年後離婚。Jason Mraz 2018年接受Billboard採訪時，首次公開承認自己是雙性戀，並稱，「在會和現在的妻子及其他女人約會，又會和其他男人約會。」
▼Jason Mraz接受《Dinner’s On Me》訪問▼