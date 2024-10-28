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娛樂
2024-10-28 22:30:00

Jay Fung GYUBIN跨地域合作 維港景致獻唱好歌

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創作歌手Jay Fung，以獨特的西方音樂風格享譽樂壇，與GYUBIN合唱一點也不失禮。

創作歌手Jay Fung，以獨特的西方音樂風格享譽樂壇，與GYUBIN合唱一點也不失禮。

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創作歌手馮允謙(Jay Fung)、韓國療愈系才女歌手GYUBIN，昨晚出席《YouTube Music Night！》第三場免費音樂活動，並於戶外場地「海運觀點」跨地域合作演出。樂迷在維港美景下，沉浸於現場音樂的魅力，感受聽覺和視覺的享受。

Jay FungGYUBIN從黃昏唱到入夜，GYUBIN 不但獻唱爆紅單曲《Really Like You》，以及今年的新歌《Satellite》，更自彈自唱廣東話歌《至少做一件離譜的事》及《趁你旅行時搬走》，之後更有國語歌《小幸運》及英文歌《Fly Me to the Moon》等等，盡顯音樂才華。

 

樂迷希望Jay Fung能為GYUBIN作曲，看看兩人會有甚麼化學反應。 才華橫溢的Jay Fung，是一位音樂製作人，熱衷於為自己及其他歌手創作歌曲。 Jay Fung席上唱出多首港式R&B風格歌曲。

馮允謙除了演繹新歌《會再見的》，更首次演唱《Someone You Loved》，更與觀眾一起大合唱《遠在眼前》，全場手機燈亮起，超有氣氛。兩人更合唱《Rewrite the Stars》，大展完美歌喉。昨晚的演出會於稍後時間上載至兩位歌手的YouTube頻道，讓樂迷隨時重溫精彩表演。

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(Gyubin YouTube 頻道: www.youtube.com/@Gyubin )

(Jay Fung YouTube 頻道: www.youtube.com/@jayfungmusic)

GYUBIN不時向樂迷派心。 拿著結他自彈自唱的GYUBIN。 以甜美嗓音和超強歌唱實力著稱的GYUBIN，還在12歲時已成立自己的YouTube頻道，自彈自唱，目前訂閱人數已超過113萬。 今年1月出道的GYUBIN，首支單曲《Really Like You》迅速讓她在網路上爆紅。

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