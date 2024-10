Jay Fung GYUBIN跨地域合作 維港景致獻唱好歌

創作歌手馮允謙(Jay Fung)、韓國療愈系才女歌手GYUBIN,昨晚出席《YouTube Music Night!》第三場免費音樂活動,並於戶外場地「海運觀點」跨地域合作演出。樂迷在維港美景下,沉浸於現場音樂的魅力,感受聽覺和視覺的享受。

Jay Fung與GYUBIN從黃昏唱到入夜,GYUBIN 不但獻唱爆紅單曲《Really Like You》,以及今年的新歌《Satellite》,更自彈自唱廣東話歌《至少做一件離譜的事》及《趁你旅行時搬走》,之後更有國語歌《小幸運》及英文歌《Fly Me to the Moon》等等,盡顯音樂才華。