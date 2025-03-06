Jazz funk傳奇Roy Ayers病逝 家人FB公布死訊 享年84歲

享譽盛名的jazz/funk音樂家Roy Ayers，在跟與長期疾病搏鬥後，於3月4日在紐約病逝，享年84歲。以顫音琴作為演奏樂器的Roy Ayers，亦是一位著名唱片製作人，他的名作《Everybody Loves the Sunshine》，更是夏日派對必備歌目。Roy Ayers的家人今日於Facebook專頁發布他的死訊，並請求公眾尊重他們的隱私，他們表示會為Roy Ayers舉行哀悼活動。

1940年9月10日出生在洛杉磯的Roy Ayers，曾組建了自己的樂隊Roy Ayers Ubiquity，發展出以顫音琴為特色的jazz funk音樂。他曾在1976年說過：「Funk那種氛圍真的很棒，非常純粹。」1966年，他與著名爵士音樂家Herbie Mann認識後，逐步開展音樂生涯。他於1976 年發行《Everybody Loves the Sunshine》，這首描寫慵懶夏日的歌曲，從此成為派對必備音樂。