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娛樂
2025-03-06 17:27:17

Jazz funk傳奇Roy Ayers病逝 家人FB公布死訊 享年84歲

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Roy Ayers縱橫樂壇60年，曾與不少知名音樂人合作。

Roy Ayers縱橫樂壇60年，曾與不少知名音樂人合作。

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享譽盛名的jazz/funk音樂家Roy Ayers，在跟與長期疾病搏鬥後，於34日在紐約病逝，享年84歲。以顫音琴作為演奏樂器的Roy Ayers，亦是一位著名唱片製作人，他的名作《Everybody Loves the Sunshine》，更是夏日派對必備歌目。Roy Ayers的家人今日於Facebook專頁發布他的死訊，並請求公眾尊重他們的隱私，他們表示會為Roy Ayers舉行哀悼活動。

1940910日出生在洛杉磯的Roy Ayers，曾組建了自己的樂隊Roy Ayers Ubiquity，發展出以顫音琴為特色的jazz funk音樂。他曾在1976年說過：「Funk那種氛圍真的很棒，非常純粹。」1966年，他與著名爵士音樂家Herbie Mann認識後，逐步開展音樂生涯。他於1976 年發行《Everybody Loves the Sunshine》，這首描寫慵懶夏日的歌曲，從此成為派對必備音樂。

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Roy Ayers不單只是一位樂手，更是一位著名唱片製作人。 壇長jazz、funk樂風的Roy Ayers，1976 年製作了一首非常pop的作品《Everybody Loves the Sunshine》。 Roy Ayers近年開始減少演出，今日卻傳出他的死訊。

Roy Ayers於樂壇闖盪長達 60 年，其職業生涯對discofunkacid jazzhip hopneo soul等音樂流派，有著深遠的影響。Roy Ayers曾與許多知名藝人同台演出，包括 Tyler the CreatorFela KutiWhitney Houston等，但其個人作品，反而被後世音樂人不停sampling，讓他的作品在音樂史上留下不可磨滅的印記。即使不熟悉Roy Ayers的名字，可能會聽過他的一些經典曲目。

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Roy Ayers
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