JC陳詠桐為《驅魔龍族馬小玲》唱主題曲 約滿黎明再出發：近況非常良好

亞視神劇《我和殭屍有個約會》三部曲的創作人陳十三，今次以編、導、監於一身炮製的全新原創電影版《驅魔龍族馬小玲》，前日已在本地串流平台hmvod上架。今次片方為延續永恆經典，不但起用吳千語、黃宗澤、蔡潔等新演員陣容擔大旗，就連片中歌曲亦充滿新意，邀請了JC陳詠桐獻唱電影主題曲《假如真的不再約會》。

16 歲參加歌唱比賽入行 1998年亞視《我和殭屍有個約會》首部曲播出，當年令飾演「馬小玲」的萬綺雯和「況天佑」尹天照及多位演員爆紅；到2000年播出第二部曲，就連當時還是樂壇新人的蔣嘉瑩唱出的劇集主題曲《假如真的再有約會》也大受歡迎，更成為其首本名曲。而2025年的《驅魔龍族馬小玲》亦有一首主題曲《假如真的不再約會》，網民都對主唱的動聽女聲相當好奇，其實主唱者正是JC。

擁有一把靚聲的JC於16歲參加歌唱比賽入行，其後簽約黎明旗下的唱片公司，到2023年約滿。現年27歲的JC生於1998年，與《殭屍》劇集首部曲同年誕生，她很感謝陳十三導演的誠意邀請，讓她有機會唱這首歌；至於近況，JC表示：「近況非常良好，希望將來多些新作品。」《驅魔龍族馬小玲》現已在香港串流平台hmvod有得睇，該片演員包括吳千語、黃宗澤、蔡潔、呂良偉、廖子妤、朱栢康、劉心悠、黃文慧、吳啟洋、黃梓樂等。出品方則為廣州國帆影業、新聯華娛樂集團及優酷等公司。