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娛樂
2024-07-04 12:29:14

Jeffrey哭了 魏浚笙藉新歌道出「成長痛」：為人帶歡樂卻無法安慰自己

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Jeffrey感新歌《老積》MV，感觸落淚。

Jeffrey感新歌《老積》MV，感觸落淚。

魏浚笙Jeffrey昨日(3)推出新歌老積MV於同晚上架，Jeffrey在社交平台分享在家看MVreaction短片，片中的Jeffrey默默落淚，他有感而發分享拍MV時的感受，「有時候覺得人生好累，時間好像總逼著自己趕快長大，帶歡樂給別人的人往往是無法安慰自己的。」他自言任性地趁往倫敦工作時拍MV，多謝幕後團隊的付出，承諾「儘管青蔥的歲月裡每步都困難重重，但仍然要努力守護著自己的夢想去打拼和鞭策自己，讓自己更進步。」並寄語，「如果你還能繼續撐住，請你努力不要變成自己不喜歡的大人。」

Jeffrey趁往倫敦工作，拍攝新歌《老積》MV。 Jeffrey看著新歌《老積》MV，感觸落淚。 Jeffrey遊走倫敦多個地標為新歌《老積》拍MV。 Jeffrey遊走倫敦多個地標為新歌《老積》拍MV。 Jeffrey遊走倫敦多個地標為新歌《老積》拍MV。 Jeffrey遊走倫敦多個地標為新歌《老積》拍MV。 Jeffrey遊走倫敦多個地標為新歌《老積》拍MV。 Jeffrey遊走倫敦多個地標為新歌《老積》拍MV。

與Wyman隔空默契 淚灑錄音室

年度首支冠軍歌《傢俬》後，Jeffrey第二首單曲《老積》(Old Jeff)由林家謙作曲、黃偉文填詞(Wyman) 為他共譜一首笑中有淚的「自白歌」，道出他的「成長痛」與「中二處世哲學」，剖白如何在紛擾的社會中，保持初心，關關難過關關過，迎接成長路上的種種挑戰。

出道僅兩年多的Jeffrey總是笑臉迎人，在綜藝節目中落力「派膠」，然而笑靨背後，Jeffrey其實蘊藏著一顆「老靈魂」，他說：「感謝家謙及Wyman合力幫我打造《老積》這首歌，家謙兄的曲與Wyman的詞相當觸動我，錄音時不禁眼眶泛淚我一直希望發放正能量、散播歡樂，無論遇上多少挫折與難關，也希望保持赤子之心，用最純真的角度去看待身邊的人與事。願自己可以像大人般成熟，但亦保持到小孩的天真爛漫，就像歌詞一樣『何謂老積，塵世事提早心煩；願我一直，化艱深作簡單。』」值得一提是原來Jeffrey拍MV時，還未收到Wyman的歌詞，「今次係係未有歌詞嘅情況下先拍咗呢個MV，再一次同Wyman 前輩隔空默契完成呢首作品一起努力做自己喜歡的大人。」

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Jeffrey為了呈現《老積》講述的「成長痛」，長途跋涉往七姐妹白崖取景。 Jeffrey為了呈現《老積》講述的「成長痛」，長途跋涉往七姐妹白崖取景。 為了捕捉最佳畫面，Jeffrey團隊於凌晨出發往七姐妹白崖，確保在遊客到來前完成拍攝。 Jeffrey為了捕捉最佳畫面，團隊於凌晨出發往七姐妹白崖，確保在遊客到來前完成拍攝。 Jeffrey為了捕捉最佳畫面，團隊於凌晨出發往七姐妹白崖，確保在遊客到來前完成拍攝。 Jeffrey身穿白色西裝，親自拖MV道具上山。

為省錢身兼多職

Jeffrey於昨晚上載看MV首播的短片，雖然嫌拍片者「好煩」，但仍無阻他的投入程度，然後默默落淚，他撰文分享MV背後的製作過程，感激工作團隊，他表示，「我知道要去倫敦工作，很任性地想在英國拍MV，團隊所有人二話不說就提早陪我到布萊頓(Brighton) 倫敦(London)瘋狂，不計較錢，不怕辛苦，不計較時間，就直奔拍攝，可能這就是青春吧。」片中的Jeffrey半裸上身，雖然他在備註表明，「回到家就習慣不穿衣服」但亦有網民搞笑地留言，「可唔可以著返衫先喊」、「係唔係為左省錢，無開冷氣所以要唔著衫」。

為了呈現《老積》講述的「成長痛」，除了在歷史悠久的倫敦街頭遊走外，更上山下海，長途跋涉到位於英國南唐斯國家公園的七姐妹白崖（Seven Sisters White Cliffs）取景，他表示，「MV中展現了不一樣的我，這邊廂童心未泯地騎木馬、與友情客串的小演員包括： 松鼠、羊咩咩和海鷗親密互動；另一邊廂登上白崖，感受海風吹拂，遙望法國，學習享受孤獨。這代表了每個人都有不同的面向，大家表面看到的，未必是事實的全部，希望大家可以透過《老積》這首歌了解我更多，更願我可以成為 『知世故而不世故』的大人。」由於要在短短數天遊走多個地標拍攝，為了捕捉最佳畫面，他和拍攝團隊甚至在凌晨三時起床準備，於清晨六時抵達七姐妹白崖，確保在大量遊客到來前完成，Jeffrey 非常感謝團隊的付出和熱血。

Jeffrey為了趁遊人較少的時段拍攝，要凌晨上山準備。 Jeffrey坦言，有時帶歡樂給別人的人卻無法安慰自己。 Jeffrey新歌《老積》MV有 松鼠、羊咩咩和海鷗等小動物客串。 出道兩年多的Jeffrey藉《老積》剖白「成長痛」，願能成為 『知世故而不世故』的大人。 Jeffrey新歌《老積》MV有 松鼠、羊咩咩和海鷗等小動物客串。 Jeffrey新歌《老積》MV有 松鼠、羊咩咩和海鷗等小動物客串。 Jeffrey新歌《老積》MV有 松鼠、羊咩咩和海鷗等小動物客串。

獨立歌手的辛酸 

Jeffrey站在「世界的盡頭」，感觸良多：「站在白崖上，環顧四周只剩下山水與自己，感受到世界很大，人類卻很渺小，加上Wyman的歌詞寫進心坎：『如還能夠，何妨再撐撐！』不禁鼻頭一酸，令我憶起做獨立歌手的辛酸。願我們翻山越嶺走過千山萬水之後心裡都依然不會忘記那片剛啟程時萬里無雲的藍天；願我們看遍人世間的風景之後心中永遠記得那個最純真的自己。希望歷經風霜後依然選擇的善良，堅持做好自己一直進步，繼續好好鞭策及裝備自己，才對得起一直支持我的『咖啡豆』呢！」Jeffrey坦言，「作為一個獨立歌手，凡事都要靠自己，自資出歌及MV所費不菲，同時面對生活種種考驗要繼續出歌便要如TysonSerrini所言，努力『跑數』」向來懂得感恩的Jeffrey續說：「所以我一直自覺是幸運兒，出道以來慶幸得到不少客戶及觀眾支持，感謝大家的愛錫，包容我的不足，才令我有能力繼續追夢！」

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