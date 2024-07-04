Jeffrey哭了 魏浚笙藉新歌道出「成長痛」：為人帶歡樂卻無法安慰自己

魏浚笙Jeffrey昨日(3日)推出新歌《老積》，MV於同晚上架，Jeffrey在社交平台分享在家看MV的reaction短片，片中的Jeffrey默默落淚，他有感而發分享拍MV時的感受，「有時候覺得人生好累，時間好像總逼著自己趕快長大，帶歡樂給別人的人往往是無法安慰自己的。」他自言任性地趁往倫敦工作時拍MV，多謝幕後團隊的付出，承諾「儘管青蔥的歲月裡每步都困難重重，但仍然要努力守護著自己的夢想去打拼和鞭策自己，讓自己更進步。」並寄語，「如果你還能繼續撐住，請你努力不要變成自己不喜歡的大人。」

與Wyman隔空默契 淚灑錄音室 繼本年度首支冠軍歌《傢俬》後，Jeffrey第二首單曲《老積》(Old Jeff)，由林家謙作曲、黃偉文填詞(Wyman) 為他共譜一首笑中有淚的「自白歌」，道出他的「成長痛」與「中二處世哲學」，剖白如何在紛擾的社會中，保持初心，關關難過關關過，迎接成長路上的種種挑戰。 出道僅兩年多的Jeffrey總是笑臉迎人，在綜藝節目中落力「派膠」，然而笑靨背後，Jeffrey其實蘊藏著一顆「老靈魂」，他說：「感謝家謙及Wyman合力幫我打造《老積》這首歌，家謙兄的曲與Wyman的詞相當觸動我，錄音時不禁眼眶泛淚。我一直希望發放正能量、散播歡樂，無論遇上多少挫折與難關，也希望保持赤子之心，用最純真的角度去看待身邊的人與事。願自己可以像大人般成熟，但亦保持到小孩的天真爛漫，就像歌詞一樣『何謂老積，塵世事提早心煩；願我一直，化艱深作簡單。』」值得一提是原來Jeffrey拍MV時，還未收到Wyman的歌詞，「今次係係未有歌詞嘅情況下先拍咗呢個MV，再一次同Wyman 前輩隔空默契完成呢首作品，一起努力做自己喜歡的大人。」，

為省錢身兼多職 Jeffrey於昨晚上載看MV首播的短片，雖然嫌拍片者「好煩」，但仍無阻他的投入程度，然後默默落淚，他撰文分享MV背後的製作過程，感激工作團隊，他表示，「我知道要去倫敦工作，很任性地想在英國拍MV，團隊所有人二話不說就提早陪我到布萊頓(Brighton)和 倫敦(London)瘋狂，不計較錢，不怕辛苦，不計較時間，就直奔拍攝，可能這就是青春吧。」片中的Jeffrey半裸上身，雖然他在備註表明，「回到家就習慣不穿衣服」但亦有網民搞笑地留言，「可唔可以著返衫先喊」、「係唔係為左省錢，無開冷氣所以要唔著衫」。 為了呈現《老積》講述的「成長痛」，除了在歷史悠久的倫敦街頭遊走外，更上山下海，長途跋涉到位於英國南唐斯國家公園的七姐妹白崖（Seven Sisters White Cliffs）取景，他表示，「MV中展現了不一樣的我，這邊廂童心未泯地騎木馬、與友情客串的小演員包括： 松鼠、羊咩咩和海鷗親密互動；另一邊廂登上白崖，感受海風吹拂，遙望法國，學習享受孤獨。這代表了每個人都有不同的面向，大家表面看到的，未必是事實的全部，希望大家可以透過《老積》這首歌了解我更多，更願我可以成為 『知世故而不世故』的大人。」由於要在短短數天遊走多個地標拍攝，為了捕捉最佳畫面，他和拍攝團隊甚至在凌晨三時起床準備，於清晨六時抵達七姐妹白崖，確保在大量遊客到來前完成，Jeffrey 非常感謝團隊的付出和熱血。