Jeffrey拍廣告奉旨喪食：食咗一個星期的quota(多相)

人氣男神Jeffrey (魏浚笙)為保持結實腹肌，向來節制飲食又密密做Gym，早前他為，為商場的美食樓層拍攝宣傳短片，攞正牌奉旨放肆吃喝，一日內到訪4間不同食肆，由早到晚嘗盡各地美食，他笑言大解放，「我熱愛美食，但又要保持身型，很多時都不敢吃太多。但是次的拍攝可說是奉旨盡情享受各國佳餚，從日式燒肉到精緻粵菜，甚至甜品，應有盡有。拍攝過程令我相當興奮，完全是一天吃進了一星期的quota，事前我更為了這個拍攝特意戒口兼加倍努力運動了兩星期，但也絕對值得！」