Jeffrey拍廣告奉旨喪食：食咗一個星期的quota(多相)

人氣男神Jeffrey (魏浚笙)為保持結實腹肌，向來節制飲食又密密做Gym，早前他為，為商場的美食樓層拍攝宣傳短片，攞正牌奉旨放肆吃喝，一日內到訪4間不同食肆，由早到晚嘗盡各地美食，他笑言大解放，「我熱愛美食，但又要保持身型，很多時都不敢吃太多。但是次的拍攝可說是奉旨盡情享受各國佳餚，從日式燒肉到精緻粵菜，甚至甜品，應有盡有。拍攝過程令我相當興奮，完全是一天吃進了一星期的quota，事前我更為了這個拍攝特意戒口兼加倍努力運動了兩星期，但也絕對值得！」
Jeffrey對宣傳片大感滿意
Jeffrey更率先試玩全新的「Good Food GoodTimes」Eat • Play • Earn AiR Metaverse遊戲，當看到宣傳片後，不禁沾沾自喜，「我自己閒時也喜歡打機減壓，但都比較弱，通常一出場就輸，但今次有機會化身遊戲世界中的主角，感覺很威很神奇！」由明天(20日)起，銅鑼灣時代廣場將鋪天蓋地地展示Jeffrey為活動所拍攝的宣傳照，屆時商場入口的兩條巨型圓柱外，食通天電梯大堂亦設有極為矚目的巨型Jeffrey打卡牆，無論身處商場任何角落，甚至升降機門前和升降機內，亦可以捕捉到Jeffrey的身影。一眾「咖啡豆(Jeffrey Fans)可與偶像盡情打卡，更可在Jeffrey的陪伴下盡情享受這次「邊食、邊玩、邊打卡、邊贏取豐富美食獎賞」的互動美食體驗！