Jeffrey獲法國總領事接見 於領事官邸共賞《失約巴黎》MV

樂壇新人王魏浚笙(Jeffrey)，近日推出個人第三首單曲《失約巴黎》，並前往法國拍攝了一支引人注目的MV。該MV引起法國駐香港及澳門總領事館的關注和讚賞，他們早前在官方平台上發文稱讚Jeffrey，並以中、英和法3語，及引用雨果在《孤星淚》的名言：「『呼吸巴黎，讓靈性長存！』多才多藝的Jeffrey在他的新歌《失約巴黎》的MV中向『光之城』致敬。如果你還沒看過，不妨留意一下，也可以親自去『呼吸巴黎』！」

法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士(Mme Christile DRULHE)，今日邀Jeffrey到位於半山的法國總領事官邸，一同觀賞《失約巴黎》MV。杜女士在觀影過程中不斷點頭稱讚，對Jeffrey的音樂表示肯定，又分享MV觀後感，她說：「《失約巴黎》MV將巴黎地標和美景，完美展現在香港觀眾面前，加上Jeffrey用心打造年輕人追夢故事，引起了我的共鳴。知道他是一位獨立歌手，自資出歌和拍MV的過程很不容易，他的堅持和毅力令人欽佩，真心希望Jeffrey能再度前往巴黎，讓世上最浪漫的城市好好招待他。」