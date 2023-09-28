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娛樂
2023-09-28 22:42:08

Jeffrey獲法國總領事接見 於領事官邸共賞《失約巴黎》MV

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法國領事杜麗緹女士，邀請Jeffrey到領事官邸。

樂壇新人王魏浚笙(Jeffrey)，近日推出個人第三首單曲《失約巴黎》，並前往法國拍攝了一支引人注目的MV。該MV引起法國駐香港及澳門總領事館的關注和讚賞，他們早前在官方平台上發文稱讚Jeffrey，並以中、英和法3語，及引用雨果在《孤星淚》的名言：「『呼吸巴黎，讓靈性長存！』多才多藝的Jeffrey在他的新歌《失約巴黎》的MV中向『光之城』致敬。如果你還沒看過，不妨留意一下，也可以親自去『呼吸巴黎』！」

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二人一起欣賞《失約巴黎》MV。

法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士(Mme Christile DRULHE)，今日邀Jeffrey到位於半山的法國總領事官邸，一同觀賞《失約巴黎》MV。杜女士在觀影過程中不斷點頭稱讚，對Jeffrey的音樂表示肯定，又分享MV觀後感，她說：「《失約巴黎》MV將巴黎地標和美景，完美展現在香港觀眾面前，加上Jeffrey用心打造年輕人追夢故事，引起了我的共鳴。知道他是一位獨立歌手，自資出歌和拍MV的過程很不容易，他的堅持和毅力令人欽佩，真心希望Jeffrey能再度前往巴黎，讓世上最浪漫的城市好好招待他。」

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Jeffrey送上印有巴黎鐵塔及《失約巴黎》四字的月餅，祝杜麗緹女士中秋節快樂。

面對法國領事杜麗緹女士的讚賞，Jeffrey感到榮幸又害羞，他用苦練了幾天的法文，來表達對杜麗緹女士的感謝，他說：「非常感謝Mme Christile DRULHE喜歡《失約巴黎》MV。能夠在法國領事官邸與杜女士一起觀看這個MV，對我來說是一生難忘的經歷。將來可以把這個故事分享給我的子孫，哈哈！」Jeffrey又稱，作為獨立歌手，每一份努力和支持都對他來說都是寶貴的。

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杜麗緹女士禮尚往來，送上香港法國文化協會法文課程，讓Jeffrey好好學習法文。

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Jeffrey與杜麗緹望著維港美景，一起食月餅應節。

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