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娛樂
2023-09-10 15:21:22

Jeffrey魏浚笙成譚仔三哥15周年代言人 全新廣告扮日系撕漫男推介「辛」驚喜

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新廣告一定會引起熱烈迴響，Jeffrey為譚仔三哥注入青春無限活力。

堅持以「辛」連心的譚仔三哥，多年來為無數食客帶來「辛」驚喜，適逢今年是譚仔三哥15周年，特別以「堅持辣着」為主題，並找來歌影視新人王魏浚笙(Jeffrey)擔任代言人，以日系風味為主調，推介9月12日起推出全新限定米線以及極富日本特色的小食和特飲。

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Jeffrey這次挑戰全新形象， both身手足俐落青春活力的一面。

在最新廣告中，Jeffrey化身日本高中生，展現青春帥氣的一面。他穿上學生制服，配戴眼鏡充滿朝氣，如一位活脫脫的「撕漫男」。對於能成為譚仔三哥15周年代言人，他說：「小學已經開始幫襯譚仔三哥，因為配料選擇多、價錢相宜兼飽肚；入行後為了慳錢圓歌手夢，加上總有一間分店在工作地點附近，所以經常來食米線，姐姐話也聽慣聽熟，所以譚仔三哥恍如陪伴我長大！還記得去年獲譚仔三哥邀請拍攝微電影《香麻辛辣陪你百感交集》，有機會挑戰哭戲，當時已經大感驚喜，今次更成為譚仔三哥15 周年代言人，真的非常榮幸。」

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譚仔三哥陪Jeffrey及香港人走過15個年頭，Jeffrey開心可為這個甚具意義的日子代言。

「辛笙代偶像」魅力

這次全新的廣告概念，Jeffrey將會展現「辛笙代偶像」的魅力。他會以日本高中生的造型，配合譚仔三哥辛辣味的產品特色，呈現出「辛」鮮的感覺。，每拍完一個鏡頭，Jeffrey都一絲不苟地檢查，務求表情及眼神都做足100分，「堅持辣着」每位食客。配合東京鐵塔及新宿譚仔三哥1號店做背景，將「真Jeffrey」、「撕漫Jeffrey」及美景共冶一爐，絕對秀色可餐。續Jeffrey說：「第一次看到自己的漫畫造型，感覺相當有趣，想不到連髮型也似到十足，漫畫家的『堅持辣着』精神同樣令人佩服，希望新食品及新宣傳照能夠滿足大家的味蕾與眼球，吸引大家吃米線多過我講金句啦，哈哈！」

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除以美食滿足食客舌尖外，譚仔三哥同樣「關照」大家眼球，找來Jeffrey展現零死角神顏。

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黑紅對比色配搭的Sharp醒造型，令這位「辛笙代偶像」更加電力十足。

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