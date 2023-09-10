Jeffrey魏浚笙成譚仔三哥15周年代言人 全新廣告扮日系撕漫男推介「辛」驚喜

堅持以「辛」連心的譚仔三哥，多年來為無數食客帶來「辛」驚喜，適逢今年是譚仔三哥15周年，特別以「堅持辣着」為主題，並找來歌影視新人王魏浚笙(Jeffrey)擔任代言人，以日系風味為主調，推介9月12日起推出全新限定米線以及極富日本特色的小食和特飲。

在最新廣告中，Jeffrey化身日本高中生，展現青春帥氣的一面。他穿上學生制服，配戴眼鏡充滿朝氣，如一位活脫脫的「撕漫男」。對於能成為譚仔三哥15周年代言人，他說：「小學已經開始幫襯譚仔三哥，因為配料選擇多、價錢相宜兼飽肚；入行後為了慳錢圓歌手夢，加上總有一間分店在工作地點附近，所以經常來食米線，姐姐話也聽慣聽熟，所以譚仔三哥恍如陪伴我長大！還記得去年獲譚仔三哥邀請拍攝微電影《香麻辛辣陪你百感交集》，有機會挑戰哭戲，當時已經大感驚喜，今次更成為譚仔三哥15 周年代言人，真的非常榮幸。」