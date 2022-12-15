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娛樂
2022-12-15 17:11:59

Jeffrey魏浚笙拍廣告講唔停 吳浣儀駱應鈞︰你係咪天生咁健談？

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魏浚笙、吳浣儀、駱應鈞日前一齊拍廣告。

魏浚笙、吳浣儀、駱應鈞日前一齊拍廣告。

魏浚笙（Jeffrey）、吳浣儀和駱應鈞日前為「昂坪360 拍攝全新一輯廣告，三人飾演一家人四圍遊覽，雖然眾人是第一次合作，但無礙他們大晒溫馨時刻。Jeffrey不時落足咀頭氹兩位前輩，甚至稱呼對方「阿爸阿媽」：「我細細個都睇佢哋啲戲，最鍾意睇浣儀姐做《我和殭屍有個約會》，真係睇到好熟！之前拍《百萬同居計劃》我同浣儀姐都有份，但係冇機會同場演出，呢日把握機會同兩位請教吓啲演技。」

魏浚笙表示自己是入行之後才變吹水王。

魏浚笙表示自己是入行之後才變吹水王。

吳浣儀建議Jeffrey做主持

由於Jeffrey吹水能力驚人，令浣儀姐和駱應鈞也好奇他是否天生這麼健談。浣儀姐說︰「之前未有機會欣賞佢嘅演技，呢日發現佢做戲非常之好，可以話係收放自如，只要俾佢不停講嘢就可以，唔做綜藝真係浪費咗佢嘅天份。佢講嘢真係冇得彈，唔可以唔俾佢講嘢。」Jeffrey表示入行前很斯文，入行後認為講多些會比較好。

駱應鈞現長駐香港

近年駱應鈞甚少在電視亮相，他表示與吳浣儀相識數十年，但從來未曾做過對手戲，笑言這個廣告是「遲來的感情線」，「香港地方好細，大家都會識大家，所以一埋位就可以拍，唔使特別交流嘅！（早前是否身體不適做手術？）其實呢排我一直都留喺香港，仲偶爾有拍電影，只係之前做訪問講起做手術，搞到大家誤會以為我有咩唔舒服，其實係好多年前嘅事喇！依家希望疫情冇晒大家多啲工開。」

吳浣儀與駱應鈞相識多年，今次終於有機會合作。

吳浣儀與駱應鈞相識多年，今次終於有機會合作。

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