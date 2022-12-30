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娛樂
2022-12-30 02:07:25

Jeffrey魏浚笙搵陳漢娜做女主角 喊住睇處男MV引Edan留言：又唔着衫！

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Jeffrey自資6位數字錄製個人單曲《第一個迷》及MV。

Jeffrey自資6位數字錄製個人單曲《第一個迷》及MV。

魏浚笙(Jeffrey)近年從螢光幕登上大銀幕，參演新片《超神經械劫案下》安排賀歲檔上映，Jeffrey下一步還踏足歌壇，自資6位數字錄製個人單曲《第一個迷》及MV，搶閘做2023年樂壇新人，成為歌影視三棲男神。

Jeffrey於深夜出Post，見他一邊睇自己MV一邊感動落淚。

Jeffrey於深夜出Post，見他一邊睇自己MV一邊感動落淚。

處男作《第一個迷》昨日(29日)已在各大音樂平台上架，Jeffrey親自邀請黃偉文(Wyman)、林奕匡及Edward Chan合力度身炮製新歌，MV亦於昨晚9時上架，找來近年拍了多個MV的陳漢娜擔任女主角，Jeffrey在MV中以暖男形象登場，為賺錢不惜兼職搬貨、在便利店及餐廳打工，可惜也是吃力不討好，道出維繫一段感情並非是控制之內，Jeffrey早前透露愛上Netflix日劇《First Love 初戀》，預告會搵一位日系風格女仔做MV拍檔，昨日揭盅原來就是陳漢娜，一向鍾情日本風的Jeffrey猶如日劇男主角一樣，連便利店場景也模仿日本的Family Mart。

赤膊入鏡被女友偷拍

在MV首播後，Jeffrey於深夜出Post，見他赤膊入鏡，似乎是在家中被女友偷拍，Jeffrey一邊睇自己MV一邊感動落淚，他還寫：「當正式見到個MV出街，有種莫名其妙嘅感動」，感觸一刻全被影低，他就話現在再看只是莫名的好笑，更引來《膠戰》好兄弟呂爵安(Edan)留言：「又唔着衫！」還有Hillary、林奕匡等，也紛紛留言賀Jeffrey展開演藝新一頁。

《第一個迷》昨日已在各大音樂平台上架。 Jeffrey搵陳漢娜做女主角。 Jeffrey搵陳漢娜做女主角。 Jeffrey猶如日劇男主角一樣，連便利店場景也模仿日本的Family Mart。 背心look曬手臂。 背心look曬手臂。 Jeffrey搶閘做2023年樂壇新人。 魏浚笙成為歌影視三棲男神。
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