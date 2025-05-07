Jeffrey魏浚笙繩索勒頸幾秒有窒息感 阿Sa蔡卓妍指容祖兒思覺失調 (有片)

魏浚笙（Jeffrey）日前出海拍攝由翁子光監製、馮志強執導新片《浪花男女》，其間發生意外，導致其頸部出現長約8吋血痕，Jeffrey在社交平台公開傷勢照片，一度嚇壞粉絲及網民。
魏浚笙自言今次意外乃不幸中之大幸，沒有毀容亦未有大礙，經好好休息後，今日（7日）已經復工，如期出席在澳門舉行的「水舞間」活動。下午5時半，「水舞間」藍毯觀禮假澳門新濠天地君悅酒店大堂展開，Jeffrey與林嘉欣一同登場，見他帶傷開工，頸上仍用紗布包住頸上兩邊傷痕，不過依然靚仔及狀態大勇。
JJeffrey受訪時表示當日拍wakesurf戲份時，不慎被繩索纏頸，他當時仍未知嚴重性，並表示：「我跌落水後個handle圍住我條頸一圈，隻船一路行緊，所以勒住咗大概幾秒鐘。」落水被勒一刻有眼前一黑感覺，因完全不知發生甚麼事，直到上船才發現滿頸流血，船家和工作人員為他初步消毒後，將他送院，他大派定心丸，「照咗啲骨無事，只係條頸有啲傷痕，不用縫針。」問到可有窒息感覺，「有，但好彩鬆到條繩。」他直認有少部分工作受影響，但就沒影響《膠戰 》拍攝，也獲5膠們開心問候。
Jeffrey笑指：男人大條啲都好
Jeffrey指本身尚有幾日便煞科，如今待康復後才開工，現時每日都需消毒，至於估計何時康復，他就表示不太確定，「估計要等幾個禮拜，(可會對水有陰影？)未知，因為未有再落水。」他認為做演員任何難事都要克服，直言今次是入行以來傷的最重的一次，至於會否再買重保險？他笑言：「好似唔係好吉禮，下次自己小心啲謹慎啲。」至於可擔心留疤，他指暫時未知，又笑指：「男人有一兩條吧都冇所謂，男人大條啲都好，疤痕嚟講。」問到經理人兼女友可有心痛落淚，他叫大家直接問對方，但就被爆痛到喊。
阿Sa否認番撻石恆聰
今日活動，其他嘉賓計有Rain（鄭智薰）、劉嘉玲、李冰冰、舒淇、陳慧琳、張栢芝、蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、于適、劉濤、倪晨曦、方力申、馬天佑。阿Sa以一身藍色牛仔長裙look現身，她表示看新聞見Jeffrey受傷，也有主動問候，「我話好彩受傷都好靚仔，佢答『識貨！』對於好姊妹容祖兒爆她與石恆聰復合，她再三否認，「我想話容祖兒呢排太忙，忙到思覺失調，知道我都唔知嘅嘢。」她指自己已多次回應，重申分手與梁超怡無關。